【法律界訪京】律師會下周訪京　會長陳澤銘稱會如實反映國安法執行情況

▲ 陳澤銘強調，會如實反映，《基本法》和《港區國安法》的執行情況。（資料圖片）

香港律師會下周訪京，五日行程會拜訪港澳辦、基本法委員會、司法部、外交部等。會長陳澤銘指，暫時未知會與哪些領導人見面，但強調會如實反映，《基本法》和《港區國安法》的執行情況。他提到，國際社會對《港區國安法》的執行有疑慮，如未經判刑的被告長期得不到保釋，審訊日期排期較長等，情況不理想。

陳澤銘今日表示，將會帶領香港律師會全體理事，下周一至五會到北京訪問，是律師會繼2019年4月再次訪京，行程將會拜訪港澳辦、司法部、外交部、商務部、基本法委員會、國家發展何改革委員會、最高人民法院、中華全國律師協會、三所內地大學（北京大學、清華大學、中國人民大學法學院）、國務院國有資產監督管理委員會。他稱，暫時未知會與哪些領導人見面。

他強調，訪京期間，會反映一些香港實際法律界的情況，包括《基本法》和《港區國安法》的運作。他提到，已就《基本法》和《港區國安法》收集會員的意見，國際社會對《港區國安法》執行是有疑慮、甚至不認同，認為是正常的，會如實反映。他指，譬如一些未判刑的被告長時間不能保釋，而審訊日期排期較長，「這種長期未經判定有罪前，長期關柙，情況不理想。」

他又指，曾在2月曾與港澳辦主任夏寶龍見面，討論香港法治情況，有向夏寶龍反映國安法實施情況。

陳澤銘：律師會會成立專責委員會，研究《法律執業者條例》條文，盡快檢視及提交回應

另外，對於政府向立法會提交草案修訂《法律執業者條例》，規範海外律師參與涉及國家安全的訴訟，陳澤銘表示，上周曾經表達過，特首要就專案認許作兩重審批，是有些少架床疊屋，惟當時沒有草案，現時當局已提交草案。他指，律師會會成立專責委員會研究相關條文，盡快檢視及提交回應。

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責任編輯：區綽彥