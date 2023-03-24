【潮物速報】Sony新開放式設計耳機Float Run　專為跑手而設隔空聽歌

▲ Sony全新的開放式設計耳機Float Run，適合男女配戴，售$1,099。（Sony提供）

經歷秋冬暴飲暴食後，又是時候準備「還債」！相信常做Gym或跑步的朋友，也會發現近日的同路人多了，而做運動時的最佳拍檔，當然是一款舒適的耳機。Sony最近就推出了一款專為跑手而設的新型耳機Float Run，揚聲器以開放式設計，毋須接觸耳道便可隔空聽音樂，為運動員帶來無壓力感的體驗。

市面上的耳機愈出愈多，功能也層出不窮，有主打ANC主動式降噪的，亦有新潮有型的頭戴式系列。

而Sony最近推出的全新耳機Float Run，就以特殊開放式設計作賣點，左右兩邊的揚聲器以一條掛頸膠帶連接住，加上非入耳式設計，用家只需將Float Run掛在耳背，揚聲器靠近耳朵後，可以不直接接觸耳道便發出聲音，讓耳朵在不被覆蓋的情況下聽歌。

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Float Run其實是Sony的眾籌項目之一，是專為跑手或運動員而設的新型耳機，因大獲好評而正式推出市場。

其輕巧設計及靈活頸帶，讓用家就算在劇烈運動，或者同時配戴帽子及太陽眼鏡等配飾時，耳機也不容易滑落，並為耳朵帶來無壓力感的體驗，穩陣安全，毋須擔心因汗水或摩擦而妨礙訓練。

精確調音夠寬廣

除設計上有心思之外，這款新耳機的音色亦不俗。揚聲器採用16毫米單元及經精確的調音，音色自然寬廣。加上結合開放式的設計，可消除身體發出的回音，例如腳步聲、咀嚼聲或沉重的呼吸聲等，沒有「塞住塞住」的感覺。

值得一讚是，Float Run同時允許引入環境聲音，在不把耳朵完全遮蓋的情況下，可更留意四周環境，尤其是對於經常街跑的用家，更添一份安全感。

耳機亦達至IPX4防水等級，就算流汗或落雨也不必擔心。內置的長效電池，充電後續航力高達10小時，就算以快速充電的話，10分鐘後亦即可獲得1小時播放時間。

耳機的連接及操作也非常便捷，機身只設有3粒按鍵，包括是開關及藍牙接駁鍵、大細聲調音及上/下一首歌的控制鍵，位於右邊的定位耳骨托上，調校尚算容易，惟耳朵較大的朋友可能要些時間適應。

耳機也內置麥克風，可同步聽歌及接聽電話，使用USB-C充電，隨機更附送一個便攜袋，為耳機提供最佳保護。

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【同場加映】兩款全罩及貼耳式無綫耳機

廠方同步推出兩款全新無綫耳機WH-CH720N（$1,299）及WH-CH520（$599），讓音樂愛好者有更多選擇。全罩式無綫耳機WH-CH720N，是採用雙噪音感應器技術及Sony內置V1處理器晶片，提供降噪功能。

重量僅192克，夠輕巧，在開啟降噪功能的情況下，電池續航力也長達35小時，足夠一整日連續享受音樂。

而貼耳式無綫耳機WH-CH520，則提供長達50小時的續航力，足夠連續使用數天。加上耳機還配有帶襯墊的可調校頭帶及柔軟耳墊，就算全天候配戴亦舒適。

耳機更內置數位音效強化引擎（DSEE），讓用家能享受自然的人聲、清晰的聲音及平衡的調音。備有4種顏色選擇，包括黑、藍、白及米色，適合少女或OL襯衫之用。

規格表︰

售價︰$1,099

重量︰約33克

充電時間︰約3小時

通訊系統︰Bluetooth規格版本5.0

最大通訊範圍︰視綫約10 m

相容Bluetooth模式︰A2DP、AVRCP、HFP、HSP

支援的Codec︰SBC、AAC

傳輸範圍（A2DP）︰20Hz-20,000Hz（採樣頻率44.1kHz）

查詢︰Sony（2833 5129）

記者︰黃依情