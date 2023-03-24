【禁止體罰】有家長批聯合國兒童公約禁打孩子阻礙管教 專家:體罰可致子女抑鬱

▲ 有家長批聯合國兒童公約禁打孩子阻礙管教 兒童發展及升學專家Ken Sir指家長要知體罰可致子女抑鬱。(示意圖:i stock)

聯合國兒童權利公約早前禁止照顧者對兒童施加身心暴力，不少國家相繼仿傚。有家長開始擔心:「未來小孩會更難管教」、並指「生了不用教嗎」、「應該很快就會看到小孩告父母的新聞出現了」......兒童升學及育兒專家Ken Sir指出，的確有不少家長都認為，適當的體罰有助於管控子女行為。

甚至曾經在某些虐兒報導中，看到有網民留言，認為現今少年人自殺率高，其中一個原因是因為父母在子女成長中沒有對子女出作出體罰所致。

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先不說該網友所說的閣下是否認同，但用體罰方式去管控孩子，的而且確會為孩子帶來不同程度的影響!

父母向子女作出體罰，可能會增加兒童的侵略性和反社會行為。當兒童經常遭受家長的暴力對待，他們可能會學習到用暴力來解決問題或表達自身情緒，並將之應用到其他人身上，例如同儕、老師或未來的伴侶。

降低道德標準

此外，體罰也可能會降低兒童的道德標準，也就是他們遵守規則和價值觀的動機和能力。當兒童只是因為害怕被打而服從家長時，他們可能無法真正理解和接受家長所期待的行為標準和道德原則。

體罰同時會影響兒童與家長之間的親子關係。當家長用暴力來管教子女時，他們可能會損害子女對他們的信任和親密感。子女可能會感到害怕、生氣、憎恨或背叛，而不是愛或尊重。這會造成兒童與家長之間的溝通障礙和情感隔閡。

體罰引發憂鬱傾向

體罰亦可能會引發兒童的壓力和憂鬱傾向。當兒童持續地遭受身心上的傷害時，他們可能會產生自卑、無助、焦慮或沮喪等負面情緒。這些情緒可能會影響他們在學校或社交場合中的表現和自信心。

亦因為上述的原因，越來越多國家正在修訂保障兒童條例，讓更多家長明白到，在教育上使用體罰並不是一種有效或健康的方式。希望藉著修例，帶出成人應以有利成長的方式教養兒童，滿足兒童的生理和心理需求，採取正面、非暴力的管教方式。

下期跟大家分享如何運用合理的正向教育引導子女成健康成長。

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責任編輯:許珞珩