【兩會精神】李家超提醒防範及化解經濟金融風險　指復甦後風險挑戰顯著增多

▲ 特首李家超今日在政府總部主持「全國兩會精神分享會」。（李家超Facebook圖片）

特首李家超今日在政府總部主持「全國兩會精神分享會」，向官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長分享兩會主要精神及其體會。他指出，政府工作報告提及的多個重點，都值得本港進一步思考及做功夫，舉例在防範及化解經濟金融風險方面，須有憂患意識和底綫思維，準備好不同預案，確保本港金融體系和運作不受影響。

李家超鼓勵大家認真學習、落實國家主席習近平重要講話和兩會精神，並團結香港各界人士。他說，隨着疫後經濟復甦，經濟發展踏入新階段，但各種風險挑戰顯著增多，推動經濟持續恢復尤為關鍵。

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李家超續指，香港是國家一個高度開放的國際大都會，必將堅持高水平聯繫世界，在內地以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，扮演好重要橋樑角色，着力推動高質量發展，發揮好背靠祖國、聯通世界獨特優勢，堅定走國際化道路，做好「一國兩制」成功實踐的事實，說好香港故事，說好中國故事。

多位港區人大代表及政協出席分享，包括新任人大常委李慧琼、政協常委唐英年、廖長江。

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責任編輯：關景騰