【空中救援】機師飛行途中突然暈倒　英勇乘客入駕駛艙救援協助降落

▲ 機師飛行途中突然暈倒，英勇乘客走入駕駛艙提供救援，協助降落。

美國日前發生一宗驚險事故，「西南航空」一班客機在起飛後不久，機長突然因病昏迷，失去知覺。在危急之際，另一名乘客竟然進入駕駛艙內，成功協助航班折返降落。而這位出手相助的乘客，真實身份其後揭盅，原來是來自另一間航空公司的休班機師。

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綜合外國媒體報道，事發在當地時間23日早上，西南航空（Southwest Airlines）6013航班，原預計由拉斯維加斯飛往俄亥俄州的哥倫布市（Columbus），機長卻在起飛不久後，突然出現身體狀況。當時機長在電中講了一句「有點胃痛」，之後就失去意識，昏迷過去。

所幸在事發後約60秒，有人透過無線電告知「機長回來了」，並表示航班因緊急狀況需折返。最終，航班於飛行後1小時17分返回拉斯維加斯，所有機上乘客無礙，而昏迷的原機長立即被送院，由另一位飛行員駕駛航班前往哥倫布市。

據NBC報道，有乘客受訪表示他們到航班落地，才知原機長昏迷。在飛行的過程中，他們只是聽到「機長」詢問現場有沒有醫療人員可提供協助，並向他們表示航班需要折返。

而西南航空發言人Chris Perry亦表示，當時有一名來自其他航空的持牌飛行員也在航班上，並在西南航空的（另一名）機師飛行時，進入飛行甲板，協助無線電通訊，為此表示「非常感謝他們的支援與協助」，但就未有透露原機師出了甚麼身體狀況。而臨時出手、協助航班降落的機師，仍暫未公開其身份是誰。

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責任編輯：羅嘉欣