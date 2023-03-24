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【日本旅遊】東京熱門親子景點推介　動漫打卡點逐個數【內附連結】

休閒消費 17:34 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

三鷹之森吉卜力美術館內的龍貓巴士。（吉卜力美術館官網圖片）

復活節假期即將來到，短短幾日帶上小朋友，一家人去轉日本，大人小孩都能盡興！說到親子景點，單單東京地區已經多不勝數，迪士尼、多啦A夢、龍貓或Sanrio迷，都能滿足，若想走大自然路綫，亦可選擇到動物園，以下3個熱門景點推介給爸爸媽媽！

1. 三鷹之森吉卜力美術館

吉卜力工作室的動畫作品深受大小朋友歡迎，「三鷹之森吉卜力美術館」自然大受歡迎。館內除有經典作品的手稿、一比一復原的工作室環境，更有大型《龍貓》和《天空之城》機械人打卡位。當然粉絲最期待的周邊商品店也是必逛之選，館內更設有咖啡廳，消磨大半天絕對沒問題。

交通：JR中央線三鷹站，南出口有三鷹之森吉卜力美術館接駁車
入場費：成人 1,000円、小童 100至700円、 3歲以下免費
備註：門票採實名預約制（官網購票

2. 藤子・F・不二雄博物館

藤子不二雄是日本著名漫畫《多啦A夢》之父，大家對他的認識可能以為只有「多啦A夢」，其實他的代表作還包括《神奇小子》、《Q太郎》等，在日本地位超然。這座樓高三層的博物館除展出漫畫家多幅珍貴的原作畫稿，亦設有主題Cafe、漫畫閱讀室、室內兒童遊玩區和多個戶外打卡位。在現實生活中見到「叮噹」隨意門和經典水管，相信家長們都即時返老還童！

交通：小田急線及JR南武線登戶站下車，轉乘穿梭巴士直達。
入場費：成人 1,000円、小童 500至700円、3歲以下免費
備註：每周二休館（官網購票

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3. 平和之森公園

「平和の森公園」內設有大型繩網陣、高空滑索、獨木橋、水上闖關等超過40款障礙設施，最適合活潑好動的小朋友，可以盡情爬高爬低、跑來跑去。公園設施以大型原木及繩索組成，非常具有原始風味，如果選擇平日到訪，場內亦不會太擠擁，小朋友可以盡情玩。提提家長為小朋友多準備一套衣服，因園內亦有水上遊戲如划木桶船、河上漂浮木等，不怕弄濕沒衫換。

交通：京濱急行平和島站下車，步行約10分鐘到達。
入場費：成人 360円、小學及初中生 100円
備註：每周一休息（官網

記者：王嵐

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