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教育委員會正、副主席齊「失蹤」險無人主持會議　梁美芬、鄧飛點解釋？

政治 17:14 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

梁美芬解釋，自己去了深水埗出席兩會精神分享會，所以遲了出席教育事務委員會。（資料圖片）

立法會教育事務委員會今日上午舉行會議，不過，眼見夠鐘開會，委員會主席梁美芬、副主席鄧飛齊齊不見蹤影，面對「突發情況」，其他議員商量後，推舉另有要務在身、會上最資深議員李慧琼暫代「救場」，直至梁美芬趕回。

委員會會議原定10點45分召開，十多位議員坐定定等開會，唯缺正、副主席主持會議。根據議事規則，如主席或副主席暫時缺席，事務委員會可在其缺席期間，另選一委員代行主席之職。多位議員推舉會上最資深議員，及李慧琼「救場」，不過，李慧琼就講明，只可暫代短時間，事關很快就要到政總出席兩會精神分享會；再排資歷，便是新民黨葉劉淑儀可暫代，不過，葉太亦要出席分享會。

平時主持會議經驗豐富的李慧琼自然駕輕就熟，不過，大家都緊張究竟正、副主席能否趕得及在李離開前回來，幸好，會議開始數分鐘後，梁美芬姍姍來遲，坐上主席位。

至於正、副主席為何齊齊「甩轆」，梁美芬解釋話，自己去了深水埗出席兩會精神分享會，上星期已向立法會秘書處交代過，今日會遲些出席教育事務委員會，又話「唔知副主席今日都遲到」。

鄧飛又點解釋？

鄧飛指，原本計劃好，在大圍的愛國教育支援中心開完會後，趕赴立法會開會，卻中途遇上塞車遲到。（鄧飛Facebook圖片）

他說，自己一早去了大圍的愛國教育支援中心開會，原本已計劃好時間，開完會就可以直落回立法會主持會議，不料回立法會途中遇到塞車，雖然司機已經西隧「飛」回立法會，但都趕不及準時出席，強調自己希望及時出席會議。

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撰文 : 傅流螢

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