  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 21:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】

娛樂 19:23 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

DJ艾力主持電台節目外，並開設自己YouTube頻道「艾力Eric」，當中他的「約會片」邀請不少靚女受訪，包括當時未進軍日本AV界的素海霖（絵麗奈）也曾為該節目的嘉賓。

早前，艾力邀靚女KOL「肥肥人」Vivian當嘉賓一同行山受訪。

其實Vivian也有經營自己的網上社交平台，並不時派福利，而且她更常與同為靚女KOL卡姐合作，當中兩位也有齊行山拍片，而且穿緊身衫褲展曲線身段，令不少粉絲叫好。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

我又唔係著Deep V

不過近日，因為女生著得少布行山引網上熱討，因此Vivian在「艾力Eric」向主持表示：「好視乎著咩衫啦，若果就咁戴個Bra就當然誇張，我都接受唔到。」

不過她指出：「但而家天氣熱，就咁著背心行山我又唔認為有咩問題，我又唔係著Deep V，甚至有啲運動Bra設計用綑綁、交叉帶，有啲似情趣感覺，其實我都接受唔到。」

對Vivian見解，艾力表示認同稱：「唔通大熱天時行山要著潛水衣？當你眼中覺得有色情成份，係著嗰個有問題？定係睇嗰個自帶有色目光有問題？」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

謙稱自覺樣貌普通

其實樣靚身材好的Vivian還拍過不少，但她卻謙稱自己樣貌普通：「比我靚嘅一街都係，有時我會問客戶點解會揀我？原來佢哋喜歡我有個性！」

但她表示初入行時，家人卻支持，直言：「當時仲讀緊大學，家人初期會將我嘅工作同『𡃁模』掛勾，擔心我要為工作去陪老細，甚至要有潛規則先能夠上位。但其實我係拍電視廣告、平面廣告較多，都係好正經嘅工作。」

    點擊圖片放大
    +15
    +14

下個目標當演員

直到家人看到女兒參與拍攝的廣告，知道她真正的工作，並替她高興。

Vivian也感恩稱：「見到佢哋由當初嘅反對，到今日會主動喺同事面前提起我，其實真係好感動。」同時，她透露會繼續努力外，下個目標是拍戲當演員。

    點擊圖片放大
    +26
    +25

Vivian部份參與廣告：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大數據】7月內容創作者排行榜出爐　鄧卓殷排第5位MIRROR御用排舞師上榜
18:54 2022/08/08
【大數據】7月內容創作者排行榜出爐　鄧卓殷排第5位MIRROR御用排舞師上榜
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
15:06 2023/03/18
【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】
【尾二一屆口罩小姐】50強臥虎藏龍　揭開口罩小姐神秘面紗
12:32 2022/08/18
【尾二一屆口罩小姐】50強臥虎藏龍　揭開口罩小姐神秘面紗

你可能感興趣

【大數據】7月內容創作者排行榜出爐　鄧卓殷排第5位MIRROR御用排舞師上榜
18:54 2022/08/08
【大數據】7月內容創作者排行榜出爐　鄧卓殷排第5位MIRROR御用排舞師上榜
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
娛樂人物職業 演員 KOL 網紅 網絡熱話 DJ

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機
18:29 2023/03/23
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機