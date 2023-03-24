【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】

DJ艾力主持電台節目外，並開設自己YouTube頻道「艾力Eric」，當中他的「約會片」邀請不少靚女受訪，包括當時未進軍日本AV界的素海霖（絵麗奈）也曾為該節目的嘉賓。

早前，艾力邀靚女KOL「肥肥人」Vivian當嘉賓一同行山受訪。

其實Vivian也有經營自己的網上社交平台，並不時派福利，而且她更常與同為靚女KOL卡姐合作，當中兩位也有齊行山拍片，而且穿緊身衫褲展曲線身段，令不少粉絲叫好。

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我又唔係著Deep V

不過近日，因為女生著得少布行山引網上熱討，因此Vivian在「艾力Eric」向主持表示：「好視乎著咩衫啦，若果就咁戴個Bra就當然誇張，我都接受唔到。」

不過她指出：「但而家天氣熱，就咁著背心行山我又唔認為有咩問題，我又唔係著Deep V，甚至有啲運動Bra設計用綑綁、交叉帶，有啲似情趣感覺，其實我都接受唔到。」

對Vivian見解，艾力表示認同稱：「唔通大熱天時行山要著潛水衣？當你眼中覺得有色情成份，係著嗰個有問題？定係睇嗰個自帶有色目光有問題？」

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謙稱自覺樣貌普通

其實樣靚身材好的Vivian還拍過不少，但她卻謙稱自己樣貌普通：「比我靚嘅一街都係，有時我會問客戶點解會揀我？原來佢哋喜歡我有個性！」

但她表示初入行時，家人卻支持，直言：「當時仲讀緊大學，家人初期會將我嘅工作同『𡃁模』掛勾，擔心我要為工作去陪老細，甚至要有潛規則先能夠上位。但其實我係拍電視廣告、平面廣告較多，都係好正經嘅工作。」

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下個目標當演員

直到家人看到女兒參與拍攝的廣告，知道她真正的工作，並替她高興。

Vivian也感恩稱：「見到佢哋由當初嘅反對，到今日會主動喺同事面前提起我，其實真係好感動。」同時，她透露會繼續努力外，下個目標是拍戲當演員。

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Vivian部份參與廣告：

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