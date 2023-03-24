【明星寵物】女神黎紀君視兩愛犬如子女　照顧踢晒腳諗起家計會口號

▲ 黎紀君與同居男友一起養有兩隻體形不一的狗狗，自言「兩隻已夠晒數」。（黃建輝攝）

女孩子養寵物，大多鍾情嬌小可愛的小型犬，黎紀君（Christy）初做毛孩主人時，也是被貴婦狗「Blossom」的可愛樣子電暈，只是沒料到一年多後即遇上生命中第二隻狗狗「Rafa」。自此男友與她，加上一隻貴婦狗、一隻金毛尋回犬，組成熱鬧又歡樂的四口之家。

以模特兒身份入行的Christy，樣子甜美、身材纖細，卻竟然養有一隻身長有如成人般高大的金毛尋回犬Rafa，一人一狗同框拍照，毛髮旺盛又活潑好動的狗狗，幾乎把她整個身體遮擋。「沒想過自己會養金毛，因為其實是我男朋友很想養，對他來說養金毛是人生清單上的一項，但因為我們想領養，便只能等待緣份安排。」

Christy記得那天自己有拍攝工作，收到相熟寵物美容師的消息，說是有人不要一隻兩個月大的金毛。「朋友知道我們想養，一直在打聽，所以便馬上告訴我，原來那位主人很急，我們考慮了不到一天，便馬上着手準備把Rafa接來。」

因為喜愛動物而愈養愈多的人不少，不過同時養着體形差距如此大的狗狗，本就不算輕鬆，再加上Christy作為飼主的年資不算長，說起日常的照顧難題，她笑言多不勝數。「常有朋友問我是不是很不同，絕對是！Blossom由細到大都習慣在家裏如廁，但Rafa就一定要落街，而且牠也要出門散步，一日3次。」Christy笑指試過有次男友出差，要自己一個照顧「兩隻仔女」：「真係人都癲！諗起以前有句宣傳口號『兩個就夠晒數』，係真！再多我真係搞唔掂！」

▲ 今年約 1 歲的 Rafa 相當頑皮，Christy 不時在 IG 分享與狗狗的搞笑日常。（受訪者提供）

與男友組合拍 teammate

狗狗年紀小，先報到的「家姐」Blossom兩歲多，「細佬」Rafa約一歲，兩隻也精力過人，尤其Rafa擁有金毛尋回犬好動愛玩的天性，訪問當天，幾乎追着在場每位團團轉，非常熱情，要主人不斷出聲兼出手控制。「其實牠們兩個已經乖了、定了不少，以前Rafa很愛咬我的拖鞋、公仔，不出3天，就一定被牠咬到溶溶爛爛。」女孩子鞋子多、公仔亦不少，但為了摯愛毛孩，即使是定情禮物遭殃也一笑置之。「有次發現床頭的公仔不見了，原來是男朋友拎去給Rafa玩，他更對我說：『你都唔介意！』」

▲ Christy 與好姊妹梁諾妍（右）及連詩雅（左）同為狗主。（受訪者提供）

Christy直言兩人照顧狗狗後都有所轉變，不只日常作息變規律，相處上亦經歷不少。「Rafa每日都是7點左右醒來，星期一或星期日都是，變相我和男友都早了上床不能再做夜貓，因為要瞓夠才有精力和牠們玩！而且和男朋友也要互相合作，初期當然有摩擦，但最近這一年多，大家愈來愈合拍，真的像一隊team，一起take care這個家。」多姿多彩的夜生活已不再是日常，她笑言不少朋友也反映「你變得這麼深閨！」。「雖然很多人會說『要返去陪貓貓、狗狗』，但我覺得是調轉，是牠們一直在身邊陪着我。像有好幾次我在家裏讀劇本，情緒比較激烈地哭，本來Rafa在另一邊玩得很癲，卻走過來在我身邊坐下，挨着我，用牠的方法安慰我，那一刻很感動、很sweet。」

養狗後萌生 B 念頭

Christy稱後來報到的Rafa為細佬，年紀大一點且更早成為家人的Blossom為家姐。寵物世界也有輩份之分，初期她和男友也有擔心過兩狗相處問題，尤其Rafa第一天來到時，家姐Blossom幾乎一點聲音都沒出，甚至「吽吽哣哣」。「當時很擔心，也對Blossom有點抱歉，然後沒想到第二天一早，就看見Blossom叼了一隻公仔坐在Rafa的籠旁邊，像在守護着牠。」看見這情景，本來擔心不已的Christy一時間感觸得哭出來。「感覺到家姐很愛錫我們，願意接納細佬。」

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聽Christy分享鞋子、公仔被咬爛的事；說着「兩姊弟」的相處點滴，有點像寵愛孩子的廿四孝父母。「我哋都覺得真係好似養緊兩個小朋友！」養了兩隻狗狗後母性流露無遺的她亦指：「現在的確有組織了小家庭的感覺，也會幻想以後有小朋友會如何，想生，但我想應該不會那麼快。現在照顧牠們已經用盡精力，所以生小朋友再等一等，不過我想若牠們可以陪着小朋友長大，一定會很開心。」

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌