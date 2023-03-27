【一手造成】單身WINKA透露有心儀對象　陳泳伽：新歌是心中想要的作品

▲ 「唱將」Winka推出新歌《一手造成》，並接受TOPick專訪。

COLLAR成員陳泳伽（Winka）推出個人單曲《一手造成》，帶樂迷經歷一段感情，唱著「若果懂得愛 哪會滿腦是『你應該』對錯若太執着 原來你會受害」，這又會否勾起大家的一些回應？

WINKA接受TOPick專訪，回復單身的她坦言身邊也有正在了解中的對象。

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▲ 《一手造成》MV

「阿媽」上身 喜歡說教

面對自己的「首胎」出世，Winka開心地表示自己在上年年中得知會推出個人單曲，當下的反應是「咁快同我講定？」，並默默記在心中，直至年初的《叱咤頒獎典禮》過後，始真正為自己的作品作準備。

《一手造成》是來自Winka過往的愛情經歷，她形容歌曲是「愛情生涯的走馬燈」：「回想起自己過往拍拖時的模樣、過程、相處方式，以及自己的性格，發現自己是不懂得如何向對方表達愛、表達在乎，於是把自己的反省放在歌曲之中。」

她續說：「即是我是比較喜歡說教，當然是希望對方好，但變相又會令自己變成了一個媽媽，就會令雙方同樣感到辛苦，最後就會覺得自己在分享感受、想法的同時，也可以留有一些空間。」

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Winka認為「無憾」

Winka在IG中提到「徐浩足足用咗一個session去教我咬字」，再提及此事，Winka語帶感恩：「可能不會每一位監製也會這樣做，很感謝他會給予我一定的耐性。唱歌時咬字不清的話，是會令聽眾錯了焦點，是很對不起他們。所以，我在錄音時也想正視這一個問題，徐浩也很用心地幫助我。」

「無憾」二字是她對新作的感受，畢竟她覺得自己是掏心掏肺地釋放情感，正是自己心中想要的作品。

▲ 《一手造成》（IG圖片）

昔日另一半做過的「蠢事」

自一對情侶的熱戀期過後，或會開始對對方的行為、生活習慣諸多挑剔，Winka憶述：「我曾與昔日的另一半特意到一個很遠的地方拍照，並跟他說：『你記得帶相機』，對方就真的只帶了相機，而未有帶相機電池」。

這樣就令Winka感到十分「忟憎」兼化身媽媽，責罵對方之餘又要向他說教，「你係唔係應該要諗下相機係要開，即係要用電。」

回想往事，Winka認為自己的確如新歌歌名般「一手造成」，即是另一半會習慣了自己的說教模式。

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現有「了解中」對象

Winka在參加《全民造星IV》前，已有一位穩定的男朋友，並大方公開與對方的甜蜜合照，也是受不少粉絲看好的一對。向來直率的Winka，不諱言自己現時已回復單身，並指身邊出現一位「了解中」的對象。

Winka坦言自己現時情願找一位成熟、有擔帶的人，變相可令她不用再說教，她笑言自己是「本性難移」，但只好作出調節，以不同的方式表達自己的感受、對方又不用太依賴她。

Winka在鏡頭前的形象是「硬淨」，原來心底裡也是想成為小鳥依人的女生，她說：「受家庭背景影響，兼且我很年輕時就外出打工，故在別人面前需很堅強，回家後自然也想接一個肩膊來依靠。」

與前度男朋友結束6年情後，Winka也甜思思地表示自己現在「了解中」的對象，對方的年齡與她相若，她形容對方：「man man地，我會形容他是有責任心的人，不太需要我太擔心他的生活細節，變相我不再需於『說教mode』。」

這位「對象」與Winka似乎可以互補長短，二人也有相同之處，她分享道：「他是哥哥、我是姐姐，大家也會很懂得照顧別人、承擔責任。」

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再公開戀情？

假如Winka與該位對象發展成為情侶的話，身為女團成員的她又會否如過往般「坦蕩蕩」地公開、給予對方安全感呢？

她馬上說：「老實說，不會。除非我覺得她是我的『最後一位』，公布關係的話可能也真的需要交往比較長的時間，不過我也不會向傳媒交代或公開對方的樣貌。如果大家在街上碰見我們牽著手，我是不會鬆開手，大家喺街上見到就係見到。」

想法成熟的Winka認為這個決定是「保護彼此」，她稱：「他是否承受到別人的眼光呢？可能他在工作時會成為討論對象，這樣又會否對他的生活造成困擾呢？我是不會知道的。再加上如我與對方不是很穩定的話，公開過後又分手的話，對我自己而言也不是一件好事。沒有一個很明顯的好處的話，就不需要刻意地去做。」

在另一半面前，Winka既想自己是小鳥依人的女生，也希望自己在對方心中是可愛的！

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家中沒有少女漫畫

既然與新對象處於了解期，女生或許會有更多的幻想，看到愛情小說、感情戲時大有機會把自己「代入」其中，Winka指家裡沒有擺著少女漫畫，在家的她是看心靈工具書與愛情劇、聽歌為主。

楊丞琳的《曖昧》是Winka近期比較常聽的歌曲，她稱：「我在那段時間經歷甚麼，就會不斷地重聽相關的歌曲。」

▲ 《一手造成》MV

維繫感情

走過昔日的兩段感情，成為藝人後的Winka有感而發，認為維繫感情中最難的是溝通：「工作繁忙是一件好事，但又會少了拍拖時間，如果對方不是與我同行工作的話，是難以理解藝人的辛苦程度，譬如：我需花20多小時參與MV拍攝，未必可回覆訊息，回家後就連與對方說話也沒有力氣。」

雙子座予人想法多、浪漫的感覺，她直認自己是一位浪漫主義者，也喜歡與另一半一起做一件事，「有些人可能會覺得『陪伴』就是坐在身旁就可以，我就覺得是需要一起經歷。」

假如Winka很想到Cafe，另一半又不太喜歡，她笑言會「扭」對方：「你當陪下我啦，咁下次我畀你休息，今日你陪我啦。」相反，Winka偶爾也會陪伴另一半打機，她是比較喜歡看男生玩槍戰遊戲，不過前提是她在翌日不需要工作、精神狀態許可。

▲ Winka（曾嘉文攝）

三部曲？

繼抒情歌《一手造成》後，Winka直言現時的自己沒有刻意朝「三部曲」的方向做歌，畢竟她認為做音樂就是講述自己的近況，讓歌迷從中細聽，或者也能對大家有所啓發，這樣就是她認為最完美的模式！

她率先預告今年會至少多推出一首個人單曲，至於歌曲主題方面，她坦言未有方向，但幸好自己平日會以筆記簿記下自己的想法，《一手造成》也是藉自己的日記而誕生。

歌曲緣自歌手本人的故事，對於身為演繹者的Winka，情感流露來得真實之餘，她也認為自己在MV中演戲也不屬大挑戰、容易入戲。

她補充說：「我覺得單純以說話交代是說不完，如果我是以歌曲來交代分手情況，再加上編曲、MV，你便會很清楚我在那段時間的經歷。」

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▲ 《一手造成》MV

Winka之期望

對2023年的期望，Winka說：「我期望自己可以出更多騷，大家盡情地找我吧！另外，我覺得做每一首歌時也要對得住自己，但最重要是歌曲在表達我想說的，不會讓自己後悔。而且，作品在推出過後，在我死後也依然會存在或成為經典，我希望它們是令我感無悔、樂迷又喜歡的。」

「開心」二字是她對COLLAR姊妹們的期望，也盼望工作上的壓力可令大家有所蛻變，並分享大家在不同工作範疇中的得著、一起進步！

化妝：Percy Shing

髮型：Taurus Lee

服裝：I.T、ROKH、APM Monaco

記者：陳淑霖

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