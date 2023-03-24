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梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救

娛樂 17:49 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

梅艷芳胞兄梅啟明受傷！今日（3月24日）下午2時許，警方接報銅鑼灣希慎道「水門雞飯」內，在食肆任職廚房男工的71歲梅啟明不慎跣倒，頭撞地一度失去知覺，同事報警。

【大義滅親】梅啟明大話連篇取消兒子保險　解釋沒了解囝囝病況：冇用whatsApp

梅媽證實梅啟明受傷

救護員到場將男傷者送往律敦治醫院搶救。消息稱，男傷者送院時半昏迷，但有呼吸脈搏，經送院後回復清醒，目前正在留院觀察。案件暫列作「工業意外」，警方正在現場調查意外起因。

現於病榻的梅媽接受傳媒訪問證實兒子受傷的消息。

【大義滅親】入稟告姪兒兼自爆與大馬老婆離婚　梅啟明指梅媽被禁錮：唔知被人餵咩藥

梅媽與梅啟明脫離關係

梅媽梅覃美金曾發聲明與兒子梅啟明脫離母子關係，梅媽直斥他「財迷心竅」，甚至用「打壞」、「躝癱」形容梅啟明。

梅媽甚至入院休養也拒不讓兒子探望，更透過潘小文在節目代向梅啟明傳話：「如果佢唔撤銷訴訟，就會同佢脫離母子關係，呢個係梅媽畀梅啟明嘅最後通牒，希望佢唔好再咬住唔放，以後生性做人。」

結果，梅媽真的有實際行動，登報表明與梅啟明脫離母子關係，聲明如下：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」

梅啟明承認有欠債

至於梅啟明則曾向媒體承認自己確實有欠債，但表示「只是欠幾萬蚊」，解釋是因為梅媽想要身在馬來西亞的孫兒回港，花錢在酒店隔離費用才欠款。

梅啟明更稱母子感情破損是因為親戚的挑撥，他對梅媽是被已心死，還指母親鐵石心腸。梅啟明表示自己有打散工賺錢，可是指因為自己年紀大加上疫情，所以賺得不多，但表示自己會撐到底，寧願去乞錢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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