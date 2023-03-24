【親子好去處】深圳野生動物園推港澳居民優惠門票$99 近距離親親動物

▲ 【親子好去處】深圳野生動物園慶祝中港澳通關設港澳居民優惠門票$99 近距離睇勻萬隻動物

通關後不少家長也準備帶小朋友北上玩樂，深圳野生動物園為慶祝中港澳通關，設港澳居民門票優惠價$99港元，即可一次過觀賞園內近萬隻，約300多種野生動物，當中更有世界珍禽名獸，如華南虎、金絲猴、東北虎、麥哲倫企鵝、長頸鹿、斑馬、亞洲象、丹頂鶴、犀牛等，同時亦可欣賞不同精彩的動物表演，遊覽國家4A級景點，優惠適用於復活節假期。

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深圳動物園位於深圳南山區，佔地60多萬平方米，是國內其中一個放養式野生動物園，亦是中國第一座集動物、森林、植物、科普等多種特色和觀賞功能為一體，並具有亞熱帶新型園林生態環境系統的風景區。全場設三大特色園區，包括動物館區、科普館、及遊樂園，動物種類繁多，觀賞園內近萬隻，約 300 多種野生動物，當中更有世界珍禽名獸，如華南虎、金絲猴、東北虎、火烈鳥、麥哲倫企鵝、長頸鹿、斑馬、亞洲象、丹頂鶴、犀牛等，還有十分珍稀的眾多虎獅獸、獅虎獸。

動物園讓動物自由活動，類近原始生態環境，多個動物館區展示各種珍稀動物。科普館則將動物園、植物園、科普園融為一體，是集娛樂及教學於一身的展館。遊樂園則有多項機動遊戲，適合不同年齡的遊客遊玩。

園內有四座親子必看表演場館，每個場館每日都有固定表演環節，結合森林動物、海洋生物、馬戲團、及鯊魚共舞表演。 《百獸盛會》、《歡樂的海洋》、《馬戲小鎮》及《美人魚與鯊魚共舞》。

科普館展廳由圖片部分、動物標本、動物大百科觸摸屏三大部分組成，展出多達600幅中國珍稀動物的生活照，展出近400多件鳥類及昆蟲類的動物標本。場內亦兩間餐廳，方便一家大細隨時用餐。

深圳市野生動物園

地址:西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園內沁園路

營業時間:週一至週日10:00-16:00

門票資訊:

普通門票:成人240元、兒童及長者 140元、青少年/學生優惠190元(適用於身高達到1.5米以上（不含1.5米）的未滿18周歲的未成年人、大學生優惠 190元／適用於在校全日制大專生（含港澳台地區）入園須出示憑本人有效學生證件。

生日優惠:120元／憑本人有效身份證件於生日(以身份證上顯示的出生日期為準)當天入園兒童及長者優惠。1、憑本人身份證65歲-69歲可購買長者票，70歲以上免費 2、身高1.2米以下（含1.2米）的兒童免票入園，須成人陪同監護 3、身高1.2-1.5米（含1.5米）的兒童可購買兒童票。



港澳居民優惠門票:須先於「深圳市野生動物園香港代理」購買優惠票，並必須出示香港／澳門身份證之有效證件方可進場，一張入場證跟一張身份證。每位成人可以免費帶一名1.2米以下的兒童 (以現場測量為準)，70歲以上的老人憑身份證免費入園。

*以上資料由受訪者提供，一切以深圳市野生動物園香港代理為準。

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責任編輯:許珞珩