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【迷信惹禍】女子月經流不停求助算命師傅　挖開祖墳驚覺被「下降頭」

保健美顏 12:28 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女子月經流不停求助算命師傅，挖開祖墳驚覺被「下降頭」。

為爭家產，竟遭自己的親人「下降頭」。台灣曾有一名女子原本身體健康，但月經突然流不停，經醫生檢查後亦顯示正常，最後迫於無奈只能求助算命師傅，結果發現竟遭嬸姆「下降頭」。

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台灣算命師傅陳冠宇在《命運好好玩》節目中分享，他曾遇一名女子月經流不停，看醫生打針後好了3、5天，但之後又再次來月經。經醫學檢查後仍找不出原因，子宮沒有出現問題，亦沒有患癌，身體情況都正常，惟月經一直流不停。後來該名女子向陳師傅求助，陳師傅從她的家宅到祖墳都檢查過後，發現祖墳出了問題，挖開祖墳後竟發現衣服藏在底下，隨後才驚覺被「下降頭」。陳師傅解釋，原來是嬸姆要爭財產，才會出此下策。

他表示，看過最多嬸姆之間下降頭，最多是放在自己家裡的香爐，通常會把一個塑膠三角片，即下降頭的用具，寫了東西以後塞在香爐裡面，「然後整個就不平安了」。他又坦言，最嚴重的是下到自己的祖墳後面，而放在墳墓的大部分都是用衣服，「用比較大件的，才會下到陰的」，因此就需要找到它並挖出來。

所幸祖墳挖掉後過了十幾天，女子沒有解降，不用吃藥看醫生，月經就恢復正常了。對此，陳冠宇師傅建議，不要亂下降頭，如果解降的師傅功力較高強，那麽下降頭的師傅就可能會受傷，甚至使用武力去下降頭或解降，有可能雙方都會受傷，「鬥到都覺得漁翁得利，到最後都不得利啦」。

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責任編輯：羅嘉欣

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