【龍鼓灘填海】民建聯發表屯門西及龍鼓灘規劃建議書　周浩鼎冀最少提供到5萬個原區就業職位

▲ 周浩鼎(中)建議，屯門西規劃及龍鼓灘填海的未來發展，可配合先進製造業的推動。(民建聯供圖)

政府即將啟動屯門西及龍鼓灘有關填海及重新規劃的相關研究，民建聯副主席暨新界西北立法會議員周浩鼎及民建聯屯門支部聯合撰寫規劃建議書，建議參考近年來在東涌東發展計劃的規模及提供就業機會的估算，希望最少可以提供到5萬個原區就業職位，又認為龍鼓灘的發展需要，要以新型工業為主，如可在龍鼓灘建設食品加工中心。

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周浩鼎今日聯同民建聯屯門支部，舉行有關規劃建議書的發佈會。他指，這次龍鼓灘填海及屯門西規劃，必須以具經濟價值的相關產業主導，可為屯門居民製造大量原區就業。他表示，參考近年來在東涌東發展計劃的規模及提供就業機會的估算，希望屯門西及龍鼓灘的發展可以盡量提高原區就業職位，以較進取的方法進行多元化發展，希望最少可以提供到5萬個原區就業職位，滿足發展及市民工作的需要。

周浩鼎建議，屯門西規劃及龍鼓灘填海的未來發展可配合先進製造業的推動。他表示，最近和先進製造業界持份者溝通，他們也盼有新造土地，能供他們在土地上可自設廠房，相信在現有將軍澳先進製造業中心以外，龍鼓灘填海新土地能為業界提供多一種選擇，幫助吸引先進製造業界進駐香港。

民建聯屯門支部主席巫成鋒補充，有關在龍鼓灘的發展需要以新型工業為主，如食品加工業及先進製造業等，而由於香港食品加工業一直非常優秀，2019年的食品加工業佔總貿易貨值達超過500億元，2020年食品加工業亦聘用超過28,000僱員。他提出，在龍鼓灘建設食品加工中心，能供業界設置智能生產線，進行高科技食品加工，亦值得政府積極考慮。

民建聯建議增設兩條主要幹道

基建方面，民建聯屯門支部副主席鍾健峰建議，增設兩條主要幹道，分別由屯門至赤鱲角連接路屯門入口直達龍鼓灘新發展區，為屯門西龍鼓灘連接路。另一條為現時政府建議的屯門繞道上增建支線往11號幹線的掃管笏連接路，提供另一條由屯門西往市區的高速公路。民建聯屯門支部社區主任龍瑞卿則建議，政府須因應屯門的人口發展，建設由屯門東至屯門西的近岸鐵路與現時的屯門南延線計劃進行接駁，長遠而言應延伸至港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌一帶，帶動「橋頭經濟」的發展。

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責任編輯：區綽彥