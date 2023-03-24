  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 19:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【龍鼓灘填海】民建聯發表屯門西及龍鼓灘規劃建議書　周浩鼎冀最少提供到5萬個原區就業職位

政治 17:55 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

周浩鼎(中)建議，屯門西規劃及龍鼓灘填海的未來發展，可配合先進製造業的推動。(民建聯供圖)

政府即將啟動屯門西及龍鼓灘有關填海及重新規劃的相關研究，民建聯副主席暨新界西北立法會議員周浩鼎及民建聯屯門支部聯合撰寫規劃建議書，建議參考近年來在東涌東發展計劃的規模及提供就業機會的估算，希望最少可以提供到5萬個原區就業職位，又認為龍鼓灘的發展需要，要以新型工業為主，如可在龍鼓灘建設食品加工中心。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

周浩鼎今日聯同民建聯屯門支部，舉行有關規劃建議書的發佈會。他指，這次龍鼓灘填海及屯門西規劃，必須以具經濟價值的相關產業主導，可為屯門居民製造大量原區就業。他表示，參考近年來在東涌東發展計劃的規模及提供就業機會的估算，希望屯門西及龍鼓灘的發展可以盡量提高原區就業職位，以較進取的方法進行多元化發展，希望最少可以提供到5萬個原區就業職位，滿足發展及市民工作的需要。

周浩鼎建議，屯門西規劃及龍鼓灘填海的未來發展可配合先進製造業的推動。他表示，最近和先進製造業界持份者溝通，他們也盼有新造土地，能供他們在土地上可自設廠房，相信在現有將軍澳先進製造業中心以外，龍鼓灘填海新土地能為業界提供多一種選擇，幫助吸引先進製造業界進駐香港。

民建聯屯門支部主席巫成鋒補充，有關在龍鼓灘的發展需要以新型工業為主，如食品加工業及先進製造業等，而由於香港食品加工業一直非常優秀，2019年的食品加工業佔總貿易貨值達超過500億元，2020年食品加工業亦聘用超過28,000僱員。他提出，在龍鼓灘建設食品加工中心，能供業界設置智能生產線，進行高科技食品加工，亦值得政府積極考慮。

民建聯建議增設兩條主要幹道

基建方面，民建聯屯門支部副主席鍾健峰建議，增設兩條主要幹道，分別由屯門至赤鱲角連接路屯門入口直達龍鼓灘新發展區，為屯門西龍鼓灘連接路。另一條為現時政府建議的屯門繞道上增建支線往11號幹線的掃管笏連接路，提供另一條由屯門西往市區的高速公路。民建聯屯門支部社區主任龍瑞卿則建議，政府須因應屯門的人口發展，建設由屯門東至屯門西的近岸鐵路與現時的屯門南延線計劃進行接駁，長遠而言應延伸至港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌一帶，帶動「橋頭經濟」的發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【法律界訪京】律師會下周訪京　會長陳澤銘稱會如實反映國安法執行情況
今日 16:27
【法律界訪京】律師會下周訪京　會長陳澤銘稱會如實反映國安法執行情況
【兩會精神】李家超提醒防範及化解經濟金融風險　指復甦後風險挑戰顯著增多
今日 16:54
【兩會精神】李家超提醒防範及化解經濟金融風險　指復甦後風險挑戰顯著增多
教育委員會正、副主席齊「失蹤」險無人主持會議　梁美芬、鄧飛點解釋？
今日 17:14
教育委員會正、副主席齊「失蹤」險無人主持會議　梁美芬、鄧飛點解釋？

你可能感興趣

【法律界訪京】律師會下周訪京　會長陳澤銘稱會如實反映國安法執行情況
今日 16:27
【法律界訪京】律師會下周訪京　會長陳澤銘稱會如實反映國安法執行情況
【兩會精神】李家超提醒防範及化解經濟金融風險　指復甦後風險挑戰顯著增多
今日 16:54
【兩會精神】李家超提醒防範及化解經濟金融風險　指復甦後風險挑戰顯著增多
教育委員會正、副主席齊「失蹤」險無人主持會議　梁美芬、鄧飛點解釋？
今日 17:14
教育委員會正、副主席齊「失蹤」險無人主持會議　梁美芬、鄧飛點解釋？
政治 新界 口岸 新界西 龍鼓灘 民建聯 周浩鼎 東涌 將軍澳 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機
18:29 2023/03/23
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機