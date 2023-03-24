【交通意外】將軍澳隧道5車相撞　疑因切綫釀意外

▲ 將軍澳隧道入口發生連環相撞意外，釀因切綫導致。（曾秋文攝）

觀塘往將軍澳隧道上斜入口前今午發生5車串燒車禍，涉及4部旅遊巴及一輛密斗貨車，其中三部旅遊巴，每部載滿約60學童，另有一部載有長者旅行團的旅遊巴，事故中87人受傷，要分流送往8間醫院治理。

藍田消防局局長沈川表示，今中午12時55分接報，指將軍澳道上斜方向發生4旅遊巴及一部貨車相撞意外，消防於1點05分到場，派出18部消防車、43部救護車，出動58名消防員，同時派出坍塌搜救專隊，消防用65分鐘將244人帶離車廂，一名旅巴司機被困，消防用45分鐘將他救出並清醒送院。

沈川表示拯救困難在現場為繁忙公路，需騰出空間安置大量傷者，因涉及四部旅遊巴，其中三部為載有學童校巴，一部為長者旅行團的旅遊巴，需一段時間才能帶他們離開，以及安撫他們的情緒。

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高級救護主任黃保龍表示，事件中有87名傷者，分送廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及沙田威爾斯醫院、東區醫院等。

東九龍總區交通部特別調查隊第二隊案件主管李博傑高級督察則表示，案發前有五部車，分別係頭兩架旅遊巴，一架中型貨車及兩架旅遊巴沿將軍澳道一線行駛，駛至意外地點時，因有車輛轉線至涉事車輛前方，頭兩架旅遊巴因而減速停低，但其後車輛收制不及，撞上前車車尾。

警方接報到場後，共派出50名人員，包括東九龍總區交通部執行及管制組、意外調查組、觀塘警區交通隊、東九龍衝鋒隊等由下午1點把將軍澳道往將軍澳隧道方向三線全封，以協助消防及救護人員進行救援，當所有傷者都移離現場後，警方亦於下午3點15分，將軍澳道2線及3線解封。

五名司機都已經通過酒精呼氣測試，而車上的錄影裝置亦經已檢取作進一步檢驗去調查意外成因。而涉事五車會被押解去九龍灣汔車扣留中心作進一步檢驗。警方呼籲如有公眾人士曾經目睹此交通意外，請聯絡東九龍交通部特別調查隊第二隊，電話3661 0262或東九龍交通部報案室3661 0277。

他稱5車前有部綠色專線小巴，為讓一部將軍澳道切線的士而收慢，警方目前正找尋該的士下落以協查。李博傑指肇事5車並無超速，該路段時速為50公里。

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記者：解青羽