【內地交流】教育局證實有教師參加內地學習團被拒入境　10名教師涉反修例仍未結案

▲ 高中公民與社會發展科首個內地考察團將於下月出發，近日有傳教師北上交流入境時被沒收回鄉證。（蔡若蓮facebook圖片）

本報日前報道，最近有教師疑因曾涉反修例案件被起訴，入境內地時被沒收回鄉證，教育局副局長施俊輝今日（24日）在立法會證實，知悉有個別教師因「入境原因」，無法參加內地學習團，教育局會向相關學校了解跟進。局方亦透露至今有10名教師涉及反修例案件未結案，待司法程序完成後再作跟進。

去年21名教師被DQ 並非全部涉及反修例

立法會教育事務委員會今早討論教師專業角色及發展，勞聯主席兼立法會議員林振昇引述近日傳媒報道，指最近有曾涉反修例案件被捕、最終獲法庭被判無罪的教師，無法入境內地或申領無鄉證，關注有關教師可如何滿足教育局為新入職或晉升教師設立的內地交流要求。施俊輝表示，知悉有少數教師因健康原因、家庭特殊情，甚或其他因素包括「入境原因」，而未能參加內地學習團，教育局首先會透過所屬學校向教師「睇一睇」；在教師滿足內地學習團要求方面，「學校如有需要可以搵教育局，我地會就住情況作合適安排」。

教育局早前提交文件亦披露去年多達21名教師被取消教師註冊（DQ），較前兩年（2020及2021年）各涉7宗，按年增2倍，當中主要涉及性罪行、虐兒、盜竊及師生戀等。施俊輝指出，上述被釘牌個案並非全部涉及「黑暴」，並透露目前仍有10名教師涉及反修例個案未完成司法程序，教育局待司法程序完成後再跟進，他強調局方會「不枉不縱」處理相關投訴，即使並非所有被投訴教師都會被釘牌，但局方會要求學校加強監督曾收警告信、譴責的教師，重犯者更有機會被釘牌。

教育局「行政處理」投訴 被指不配合專業自主

新思維立法會議員狄志遠則問及，過去有份跟進教師失德個案的教育人員專業操守議會，在去年5月「無廣泛諮詢下」取消，他過去亦曾接獲一些教師操守投訴，可能跟政府官員有關，形容現時所有教師投訴由教育局「行政處理」，跟專業自主「有啲唔配合」。施俊輝指，操守議會過去處理投訴過程緩慢，出現個案積壓問題，局方經諮詢教統會意見後決定結束議會，教育局仍會就教師專業角色等議題諮詢相關團體，形容教育局負責處理投訴的專業小組，是由具豐富經驗的首長級人員組成，成員明白前綫教師工作及教育政策等，能夠從客觀、專業角度處理教師投訴個案。

另外，政府已落實要求包括官校教師在內的公務員宣誓。勞工界立法會議員梁子穎關注政府何時要求其他學校教職員宣誓，施俊輝稱，資助學校及直資學校教師等須否宣誓的問題，跟其他受政府資助機構處理方法一樣，留待政府作「整體考慮」。

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記者：馮琪雅