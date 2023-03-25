【兒童安全】長假一家大細自駕遊旅行　醫生教點揀兒童汽車安全座椅

▲ 為了小朋友安全至上，爸媽要揀選適合的兒童汽車安全座椅。

學生即將放復活節假，不少爸媽已計劃一家大細齊齊去旅行，日本自駕遊是熱門之選，小朋友同行，記得選好汽車安全座椅，安全至上。急診科醫生就教各位爸媽點揀兒童汽車安全座椅，並解釋汽車安全座椅對小朋友的重要性，可大大提高保護力。

台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享有關「兒童汽車安全座椅」的資訊，提及「對孩子來說汽車的安全性只是鋼板厚沒用」，翁醫生分享案例，神經內科有位病人，他小時候因為沒有使用安全座椅，發生車禍導致癱瘓，隨著年紀漸大，小小的身軀上到處都是壓瘡、放著尿管，父母親陪伴著孩子這十數年，依然如舊，唯一改變的，應該是只有爸媽的容顏日漸衰老憔悴，當談到孩子的治療，爸媽沒有第二句話︰「請給我孩子最好的！」

翁梓華醫生提及以上的憾事不罕見，以台灣計，每年小孩因為車禍所造成的傷害數以千計，其實只要做對，嬰兒在車禍中的死亡可以降低71%，而幼兒死亡率可以降低54%。

最新影片︰

大家買車除了考慮車款、價錢和品牌之外，汽車本身的安全也是很重要的考量，特別是爸媽，有時候恨不得自己的車就是一個移動堡壘，能夠應付各種意外，而對於安全，多數人認為車身鋼板越硬越安全，但對於孩子來說，有一個好的安全座椅可能比起車子的厚鋼板更重要。

孩子頸部比成人易受傷

翁醫生直言，比起成人，孩子的頸部特別容易受傷。而2大原因以下︰

孩子頸部肌肉尚未發育完全︰可知道頸在人體來說是最細，卻要傳遞頭部重量到軀幹的重要位置。對於2歲以下的孩子來說，頸部的肌肉發育尚未完全，如果頭部有甩動的動作，頸椎很容易受傷。

孩子的頭重量比重高︰相較於一般成人頭部只佔身體比重的1/10，孩子的頭部重量比重佔身體的1/4，頸部肌肉發育不全再加上頭部重量比重過重，讓孩子發生車禍的時候，頸椎受傷機率是一般成人的5至10倍。

按年齡揀兒童汽車安全座椅

好的兒童安全座椅使用，可以降低孩子的頸部衝擊力73%，同時能降低死亡率7成。翁醫生建議爸媽可參考台灣的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，揀選嬰兒座椅，以下資料適用於0歲至青少年︰

年齡 座椅形式 備註 嬰幼兒 分成攜帶式嬰兒床或是後向式安全座椅 不可將安全座椅放副駕駛座位，法例規定2歲以下使用後向式，建議使用到4歲 學齡前兒童 前向式安全座椅＋束帶 當孩子坐不下後向式安全座椅時，可以改成學齡前的兒童安全椅，大約可以承重到30kg 學齡兒童（12歲以下） 使用增高墊即可 透過增高墊使用，讓安全帶更符合孩子身形，而當孩子到大約145cm的時候，即可直接使用安全帶 青少年 可以坐前座 12歲以上的孩子才可以坐前座，建議13歲以上的孩子坐前座更安全

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載報道。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕