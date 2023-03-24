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【超市大搜查】邪惡添加劑或致慢性腸炎　盤點88款不含E466安全乳酪

食用安全 19:21 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

邪惡添加劑或致慢性腸炎，盤點88款不含E466安全乳酪。

乳酪營養豐富，不過挑選時也要留意當中所含的添加劑。中文大學曾引述海外研究指，添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。TOPick近日檢視市面多款乳酪，整理出不含E466的產品名單。

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【活得健康啲】減肥食乳酪隱藏高糖陷阱　盤點12款低糖乳酪【附營養師貼士】

TOPick搜羅多款乳酪，品牌包括雀巢、十字牌、CP明治等等，根據成份表所列，發現有88款產品不含添加劑E466。點擊下圖看詳細名單。

普通乳酪：

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    +53
    +52

希臘乳酪及希臘式乳酪

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    +31
    +30

E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

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責任編輯：沈佩珊

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