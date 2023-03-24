【美食優惠】尖沙咀權八居酒屋推午市優惠　三款廚師特選午市套餐「買一送一」

▲ 由即日起到權八居酒屋，相約好友同行，惠顧廚師特選午市套餐可享「買一送一」優惠。

午膳是不少上班族暫時逃離工作、稍作喘息的時光。由即日起到權八居酒屋，相約好友同行，惠顧廚師特選午市套餐可享「買一送一」優惠。

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由主廚精心製作的廚師特選午市套餐，三款指定套餐包括A5和牛壽喜燒，採用霜降分佈均勻、口感緊緻滑順的宮崎西冷，共三片和牛將與時令新鮮菜蔬組合奉上。至於精選三色吞拿魚丼，則由新鮮吞拿魚腩蓉、藍鰭吞拿魚大拖羅及赤身組合而成，口感豐富、份量十足。極上天婦羅丼的用料最為豐盛，齊備大蝦、穴子、廣島蠔等海洋鮮味選料，又兼具多款蔬食。現凡惠顧以上三款指定套餐之中的任何兩款，即可免費享用售價相同或較低之套餐。



權八居酒屋同時增設多款經濟實惠而用料上盛的午市定食及丼，包括由特調醬料先醃後燒製的銀鱈魚西京燒定食、包含六款蔬食及肉類的炭火串燒定食、以時令魚料鮮製的特上雜錦壽司定食、配有大片火炙A5宮崎和牛的和牛香蔥拌麵等等。各款定食及丼定價為 $158起，附送前菜、沙律、味噌湯、甜品及咖啡或茶，讓食客享有一頓美味豐盛並兼具完整和食體驗的午餐。

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責任編輯︰陳珈希