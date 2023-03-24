  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食優惠】尖沙咀權八居酒屋推午市優惠　三款廚師特選午市套餐「買一送一」

休閒消費 18:24 2023/03/24

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由即日起到權八居酒屋，相約好友同行，惠顧廚師特選午市套餐可享「買一送一」優惠。

午膳是不少上班族暫時逃離工作、稍作喘息的時光。由即日起到權八居酒屋，相約好友同行，惠顧廚師特選午市套餐可享「買一送一」優惠。

最新影片推介︰

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取

由主廚精心製作的廚師特選午市套餐，三款指定套餐包括A5和牛壽喜燒，採用霜降分佈均勻、口感緊緻滑順的宮崎西冷，共三片和牛將與時令新鮮菜蔬組合奉上。至於精選三色吞拿魚丼，則由新鮮吞拿魚腩蓉、藍鰭吞拿魚大拖羅及赤身組合而成，口感豐富、份量十足。極上天婦羅丼的用料最為豐盛，齊備大蝦、穴子、廣島蠔等海洋鮮味選料，又兼具多款蔬食。現凡惠顧以上三款指定套餐之中的任何兩款，即可免費享用售價相同或較低之套餐。
 
權八居酒屋同時增設多款經濟實惠而用料上盛的午市定食及丼，包括由特調醬料先醃後燒製的銀鱈魚西京燒定食、包含六款蔬食及肉類的炭火串燒定食、以時令魚料鮮製的特上雜錦壽司定食、配有大片火炙A5宮崎和牛的和牛香蔥拌麵等等。各款定食及丼定價為 $158起，附送前菜、沙律、味噌湯、甜品及咖啡或茶，讓食客享有一頓美味豐盛並兼具完整和食體驗的午餐。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【美食速報】香港首間《貓抓烤肉》登陸旺角　黎燕珊陳樂榣黃建東挑戰火辣重慶口味
19:11 2023/03/21
【美食速報】香港首間《貓抓烤肉》登陸旺角　黎燕珊陳樂榣黃建東挑戰火辣重慶口味
【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】
13:43 2023/03/22
【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】
【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券
今日 16:11
【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券

你可能感興趣

【美食速報】香港首間《貓抓烤肉》登陸旺角　黎燕珊陳樂榣黃建東挑戰火辣重慶口味
19:11 2023/03/21
【美食速報】香港首間《貓抓烤肉》登陸旺角　黎燕珊陳樂榣黃建東挑戰火辣重慶口味
【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】
13:43 2023/03/22
【著數優惠】8大酒店餐廳自助餐優惠推介　香格里拉買2送1+富豪買2送2【內附連結】
【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券
今日 16:11
【藝術月】利東街迎Art Basel及Art Central藝術節　零消費送100元餐飲現金券
餐廳情報 著數優惠 午餐 廚師 美食 廣島

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
15:35 2023/03/23
【不正常愛情研究所】Susuca自揭有6位伴侶　人妻找丈夫前度過三人行生活
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
17:27 2023/03/23
劉心悠丈夫正面照疑曝光　結婚3個月穿鬆身衫孕味濃
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機
18:29 2023/03/23
【令人心痛】一家5口先後墮樓4死1重傷 兒子昏迷甦醒警方揭開墮樓動機