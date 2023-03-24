【親子好去處】實測回鄉卡當車飛14分鐘極速到福田　爸媽帶年幼子女坐高鐵攻略

▲ 又多個親子好去處喇！

高鐵香港段早前重開，疫情3年多，在香港都玩到悶，爸媽可以考慮帶幼兒北上玩樂。TOPick記者實測，由香港西九龍到福田只需14分鐘，加上一地兩檢方便快捷，而一出高鐵福田站便連接大型商場，食玩買一應俱全，是周末外遊的好選擇！

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回鄉卡為車飛

高鐵候車大堂有育嬰室及飲水機提供，要沖奶換片都唔使頭痕，育嬰室會定時進行清潔和消毒。最方便是回鄉卡為車飛，入閘時拿出回鄉卡輕拍入閘機即可，不需再袋多一張車飛。而票價方面，幼童不滿6歲及無座則免費，幼童不滿6歲及佔座需要買兒童票，而6歲以上及佔座則需要買成人票。

▲ 見到大小姐，就要準備回鄉卡入閘！

香港高鐵訂票方法



1.Trip.com

2.港鐵高鐵官方網站

3.12306.cn網站

4.車站售票視窗

5.代售點

6.自動售（取）票機

高鐵分一等座、二等座及商務座，家長可因應情況作出相應的選擇，而每個座位前都有設置小疊枱，在車程中可給幼兒在枱上進行填色遊戲，或看故事書等活動，雖然車程只得14分鐘，但全程在地下行走，風景欠奉，建議爸媽要諗定活動予幼童解悶。

香港西九龍站到福田的高鐵票經Trip.com網站訂購的價格為一等座HK$124.53、二等座HK$77.69、商務座HK$232.70，價格最終以網站為準。

列車到達福田站後，可以轉乘深圳地鐵到達想去的地方，指示牌非常清晰。如不想轉乘，福田站都連接深圳連城新天地地下街，裡面食玩買一應俱全。

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記者:陳麗薇