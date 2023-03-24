【突發事故】教育局慰問將隧相撞意外學校　蔡若蓮：同日多宗事故提醒沉著應對

▲ 同日發生多宗影響到學校師生的事故，包括今早將軍澳隧道入口的5車連環相撞事故。（曾秋文攝）

同日發生多宗影響到學校師生的事故，包括今早將軍澳隧道入口的5車連環相撞意外，涉及接載學校師生的3輛旅遊巴。教育局局長蔡若蓮表示，事件中有多名學生受傷和感到不適，由救護員檢查傷勢和送院檢查，沒有受傷的學生已回校解散，局方亦已聯絡學校致以慰問，有需要時會為學校提供所需的協助與支援。

蔡若蓮在facebook發文表示，上述交通事故涉及3輛旅遊巴，正接載參加學校旅行後的師生回校。她表示，感謝老師和家長在意外後臨危不亂，悉心照顧及安撫學生，並感謝消防員、救護員及警察即時到場，祝願各傷者早日康復。

她指出，無獨有偶，位於長沙灣一個棄置貨倉於今午發生火警，現場附近多間學校的師生需要緊急疏散。她表示，欣悉受影響學校接獲警報後，能夠迅速應變，冷靜指示同學們有序地離開學校。她說：「同日兩宗事故提醒我們，在日常生活中會有突發事件發生，最重要是遇事時保持冷靜，沉著應對，自能化解危機。」

另外，青衣樂善堂梁植偉紀念中學今早亦發生實驗室事故，警方今早10時10分接報，指該校中三學生在進行實驗時，懷疑誤觸過氧化氫（H₂O₂，即俗稱雙氧水），釀成11名中三級學生受傷，涉及灼傷手指等部位，需送院治理。

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責任編輯：馮琪雅