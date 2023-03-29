【職涯規劃】與袁偉豪陸浩明同期效力有線YMC　黎倩婷為做好司儀花20年時間裝備

▲ 黎倩婷是有線電視YMC台最後一屆全能VJ比賽冠軍，她自言花了20年時間裝備自己做好司儀工作。

大概，這帶點吐氣揚眉的勵志故事，更似是一趟承擔選擇後要經歷起跌的過程。黎倩婷是有線電視YMC台最後一屆全能VJ比賽冠軍，同屆參選的有雷凱欣、王耀祖；同期的袁偉豪、陸浩明更在TVB撈得順風順水……

她語帶自嘲：「冠軍事業多數都唔起眼。」也許路遙才知馬力，日久更見這位足足花了20年時間去裝備自己的司儀，無非不甘願當一名「讀稿機器」。那麼值不值得，由當事人親自回答：「若現在要跟20歲時的我去對質，我不會閃縮。那時想自己做的，我有做到！」

問會否建議新一代加入主持／司儀這行嗎？她回道：「這是open-ended question。當初我對甚麼都抱持開放態度，才有這麼多possibility。做還不做，都不緊要，最重要知為甚麼要做！」

黎倩婷續指：「而做的時候並非齋做，過程有否加強自己的技能，有的話。那做甚麼都可以了！更何況，從來沒有人告訴我這條路是必贏或必輸，毋須妒忌別人，我只羨慕他們為何做得這麼好，從中讓自己成長，就夠了！」

做主持是要思考的

在黎倩婷會考那年（2000年），暑假期間膽粗粗參加有線電視YMC台的「酷型VJ 2000大激戰」（前身為全能VJ比賽），她是最後一屆的冠軍，亞季殿軍分別是雷凱欣、歐陽燕兒（Vicky）和王耀祖（港台DJ和舞台劇演員）。

她大方自嘲笑說，好像應驗冠軍的際遇永遠不及第二第三名般好：「「我又真的不知為何贏了冠軍，其時自己還是一舊雲吧！」而黎倩婷卻永遠記得當選冠軍後，某天時任YMC音樂及節目顧問陳小芝跟她們仨說的一番話：「做主持有甚麼應的說或不應說，是要思考的！」

▲ 當年黎倩婷（右二）奪得冠軍，然而首先彈出的是雷凱欣（左一），「瘋show快活人」王耀祖（左二）於2018年獲得香港舞台劇獎最佳男主角（喜劇 / 鬧劇）。（圖片：受訪者提供）

黎倩婷憶述：「其實不明白她說甚麼，但覺得有點意思。到有天跟她去看陳綺貞的演唱會，途中她再三跟我說，如向主持發展的話，想做一個讀稿機器還是有內涵的？並着我找有一樣可以代表自己的能力方向發展。」

她坦言當年參選比賽，只因愛看Music Video之故，從沒想到那麼長遠。難怪當2001年YMC台停播，大多VJ要各散東西後，她未有太大感覺。又或者很快得到亞視的青睞，邀做「天氣三小花」其中一員，及後因不簽約公司，出鏡率驟減。

她說：「一話唔簽，就少了工作，但這是正常的，他們先前已給我很多工作機會，既然不簽，為何仍投放資源在我身上呢？」

用赤子之心看世界

2003年，SARS加上A-Level，在大環境驟變下，她也被淡出熒幕，也令她突然感性起來。

她表示：「眼看世界那麼多人受苦，我問自己在這裏做甚麼呢？不想坐以待斃，撫心自問自己做甚麼可幫到世界？究竟我有甚麼擅長，如果是我支筆或講嘢的話，那就朝這兩方向發展，雖然我知，我仍未polish得夠好……」

▲ 黎倩婷也是一位slash，擁有多重身分，曾當電台節目主持人，也是活動主持，2014年創辦My Fair Lady，是一個推廣女性良心消費資訊平台的社企。（圖片：湯致遠攝）

一年過後，世界開始復常，東亞衛視找她當主持，在東亞那3年間，讓她開始知道自己要走怎樣的路，她感謝當時台前幕後讓她加入度稿會議，給好發揮寫稿的空間。而為了裝備自己，學習溝通傳意的知識，於是報讀城市大學專業英語傳意文學士課程。

2009年大學畢業後，她先給自己改了一個出來行走江湖的名字——「Joker Rita 祖嘉大娘」。

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黎倩婷稱：「小丑這張牌好得意，它好像是啤牌的一部份，又不算是牌。若沒了其中一張牌，它可以代替任何一隻，而它有黑白和彩色，跟我人生很有共鳴。」

回憶著說：「而後來得知Joker是塔羅牌的愚者，而愚者是一個0，寓意戴着一個吉袋、用赤子之心去看世界；Joker譯音是祖嘉，那大娘是借用《哈爾移動城堡》中蘇菲因魔法變成老人大娘後，反而變得更加有勇氣。這個名字就是提醒自己，天賦與後勁，一個都不能少！」

做義工明白另一個世界

大學畢業後，因緣際會認識義遊，一個幫助有志到不同國家做義工的國際機構，她知道做義工不是為打卡影相，是要幫當地人修葺鋪路。「透過做義工，明白另一個世界發生甚麼事。那時大家一班廿多歲的(o靚)仔去一起慢慢建立的NGO，我負責做PR 和宣傳！」

而她為了查證是否真正締造公平貿易，她自費去孟加拉、斯里蘭卡、印尼和泰國等地去探訪當地有機農民，而從中主持的本能令好懂得如何用不同角度和心態，去跟不同文化的人溝通。

▲ 在東亞衛視3年多，是她幕前的成長期，當主持的她可以為自己寫稿。（圖片：受訪者提供）

「好生活其實是怎樣？我們所謂的『好』，可能是有瓦遮頭、有得食，但他們的『好』，可能只是很微細的變化，如水井多了個泵已經可以樂不可支。在工作坊他們教導我的時候，我們如何放低城市人的pride去學習呢？」

所謂見識世界，她認為是發掘更多內在的自己，而剛好這種心態更適合作為一個主持應有的態度，她說：「主持從來都要謙卑，他不過是橋樑，不能在鎂光燈下show自己的事，他只是要預備光環等主角出來，而那種 humbleness很重要，令我觀察多一點。」

主持從來都要謙卑

2013年，新城財經台蔡展煇找她主持一個《快樂毅行者》節目，開咪差不多兩年多，訪問過很多社企負責人和身心靈的專家，讓她把過往所學的學以致用。

黎倩婷說：「當我們訪問愈多人，愈發覺世界愈大，更覺自己所知的太少。而到訪世界各地，做主持的技巧豐富了我，而看不同風景和人事物，更豐富了我做主持的厚度。」

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在2014年，她創辦女性良心消費資訊平台的社企My Fair Lady，也因此標記，不少婚宴、商界和政府都找她當主持。

黎倩婷自信說：「我給人感覺不是拿着一支咪，而是一個主持曾做過NGO，有多方面知識和比較正氣吧！」

記得有間環保機構找我就是因為這個原因，貪我不用動物測試化粧品、穿上SUBSTAIBLE的時裝，很配合他們主題，他們說找過其他主持，但看到他們社交平台POST了一些吃魚翅相片，心想怎能找他們呢？」

最後她更表示，近年愈來愈多上市公司找她做ESG（E=環境保護、S=社會責任和G=公司治理） 培訓；去年她所加入環保體團體綠領行動，更獲得回收基金資助700萬元在全港首個工商廈塑膠回收計劃，「我真的每個垃圾桶打開作研究和分析。」她笑著地說。

記者：黃鑑江