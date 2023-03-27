【變老準備】長者日常不只是行山和飲茶 老人科醫生：拜登80歲仍可做國家領導人

▲ 梁萬福醫生指出，新一代50至70歲的young old生於香港教育、經濟起飛的時代，造就這一代的baby boomer就算教育程度不高，但勤力上進，也有發展前途、積聚到財富，比上代更多選擇，如何應對變老。

本港退休年齡有60歲有65歲，亦有一早財務自由無工一身輕的逍遙派，以及70歲仍埋首工作不言休一族。無論退休與否，一般來說踏入50歲，身與心已屆初老階段，亦即是人生下半場已開始，老人科專科醫生提醒要為此早作準備，方可減輕老年危機。

世界衛生組織近年再定義老年期為75歲，其實在四十幾歲延伸至七十多歲這初老階段，要面對的挑戰如身體上自然的改變，包括白頭髮漸多、老花、周身骨痛以及慢性病陸續出現等。香港老年學會會長、老人科專科醫生梁萬福指，過往提及老人及退休，較少會關注這階段的人如何調適。

近十年八年多些人去講young old，惟較少從醫學去講，多以社會學去講，未必能全面。

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扭轉負面觀感

從研究數據知悉，本港照料長者的照顧者，大部分為50至70歲。「香港young old是一個特別的群體，比起要面對戰亂的上一代有好大分別，後者接受教育的機會少，因此多從事勞動工作，知識水平不高。新一代50至70歲的young old生於香港教育、經濟起飛的時代，造就這一代的baby boomer就算教育程度不高，但勤力上進，也有發展前途、積聚到財富，比上代更多選擇，如何應對變老。」

一直以來，媒體報道會較突出50至70歲的負面一面，如他們需依靠各種社會服務及醫療，發生意外新聞50歲報道是「半百老翁」。

50歲竟形容是老翁！年齡上老了是有些事情未必勝任或有限制，但以美國總統拜登為例，今年80歲仍然是國家領導人，70歲過外健康有活力的也不少。媒體常說老人院有幾慘，形象化了，只要正面點去講老化，可改變人的看法。

至於長者自己，進入老年期自己點睇也重要。「自己是否接受老呢？人家說你老了會否不開心呢？其實老化是必然存在，如肌肉流失、變瘦、身形縮水這些正常改變，要接受並適應它，或者提升它的能力，減低影響；當一個人抗拒老，是難以提升身體能力的。」

退休失去定時規律

退休由全職工作崗位退下來，完全不用工作，有些人夢寐以求。梁醫生說退休沒有了定時的規律性：起床、乘車、工作、午餐、開會、放工，原有的工作上人際網絡也慢慢消淡；子女因移民或結婚，生活變得空虛，如何重新建立新的社交網絡，十分重要。

可參加新興趣認識志同道合的人，所以退休準備不是退休那天才開始，而是之前5年甚至10年已要思量。

夫婦關係也隨之有改變，像退休前大家工怍忙碌，退休後朝夕相對，優點缺點表露無遺，有機會互相不滿，影響雙方關係。

退休後兩人生活空間的調節也很重要，文獻指出，退休後離婚率會增加。有些人在退休後充滿負面情緒，原因是退休準備做得不足。

他表示，任何人進入young old階段，要懂得如何思考、預備變老。體能上，老人病如中風、認知障礙症、心臟病、腎病、三高（高血壓、高血脂、高血糖）、四高（三高加上尿酸高）大多與生活習慣有關，另外是缺乏運動、有吸煙酗酒習慣，所以要在40多歲時做工夫。

身體管理得好，日後老人病自然較少。這不能單單依靠日後醫療系統，做唔到幾多，是需要自己掌握身體狀況，如家族中有血管疾病史，及早進行相關基本檢測、生活作出調節。

人到中年的身體檢查

50歲後新陳代謝開始老化，梁醫生說最大挑戰是血壓血糖血脂及尿酸升高，血壓可恆常量度，後三者每年驗血可知悉。另外，體重是一個很重要的健康指標，要保持在正常水平。

以上提及的『四高』需要定時檢測，此外女士們的婦科檢查如乳房、子宮頸、卵巢、更年期的骨質疏鬆都需恒常檢測；男士們50歲後如有前列腺肥大徵狀，或需進行相關造影檢查。

另外，50歲以上男女都該進行大腸鏡基礎檢查，如發現有瘜肉並移除，可大大減低5年內發生大腸癌的機會。如有家族癌症病史、心血管病，可及早進行相關測試。至於坊間五花八門的身體檢查計劃，當中包括一些電腦素描、磁力共振，他說在全民角度不是必須。

飲食與運動指南

常言長者飲食和運動勿忽略，梁醫生提出實用方法。「飲食多元預防肥胖，本身飲食均衡都重要，不偏食，五穀類、蛋白質、蔬菜，基本上餐膳中都包含其中。運動對任何年齡層的人也重要，長者也一樣，惟運動要適合自身狀況，一要做的是帶氧運動，可提升心血管及呼吸系統機能，如有心臟病的需調節運動量；二要做的是阻力訓練，提升肌力，身體平衡好減少跌倒，研究指出肌肉能力能提升健康，減少疾病與死亡風險。」

人到中年，不少人會擔心腦退化找上門。梁醫生表示，認知障礙症中的50%至60%為阿茲海默症，這屬於退化性問題，暫未有藥物可預防。另外，認知障礙症其中一個關鍵是心血管病，當中20%至30%患者有腦血管閉塞、中風後遺症所致。

所以當血壓血糖血脂及尿酸這些新陳代謝病控制得好，加上運動，提升血管健康，減少認知障礙症發生，就算有阿茲海默症，身體血管狀況好，退化速度也會減緩。

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搶Young Old人才

梁醫生指50至70歲這個群體，改變角色，一樣可以發揮潛能。「現在常說搶人才，young old一群正是人才，他們有經驗，但退休後可能無法應付全職工作，若可提供一些時薪制的工種，做兩、三個小時紓緩公司或機構繁忙時間。長者們日常不只是行山和飲茶，也改變大眾對年老的看法，可以一樣開心、活躍，推動社會生產力。」

記者：周美好