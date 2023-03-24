【正能量】桂華山中學學生募捐助土耳其地震災民　 以生命影響生命

▲ 香港北角扶輪社籌集HK$31,200，連同中華基督教會桂華山中學扶輪少年服務團的非華語學生及華語學生，在校內發起募捐行動幫助土耳其受災人民。

土耳其早前發生大地震，當地人民受災，生靈塗炭。有見及此，香港北角扶輪社籌集HK$31,200，連同中華基督教會桂華山中學扶輪少年服務團的非華語學生及華語學生，在校內發起募捐行動，全校師生及工友共籌得HK$10,500，善款合共約4萬港元，款項將由國際扶輪基金屬下緊急救援服務，捐助予土耳其及敘利亞，為災民購置有需要物資，並由救援組織ShelterBox協助災後援助工作。

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香港北角扶輪社社長彭兆威（Peter Pang）表示：「當初得悉土耳其和敘利亞發生地震後，已迅速決定籌款幫助當地災民。但希望本地年輕人也一同關注國際，便邀請北角扶輪社夥伴學校——中華基督教會桂華山中學一同參與募捐活動。結果校長聽到建議後二話不說便答允要求，而全校師生及工友亦鼎力支持整項籌款活動。」

彭社長承認最初預計學生最多籌到大約二、三千港元善款，沒料到最後竟成功籌到HK$10,500，連同扶輪社40位社友捐出的HK$31,200，最後籌得善款共約4萬港元。對於有此佳績，彭社長表示意想不到，更認為學生的參與意義重大。

因為參與募捐活動的學生當中，有不少來自基層家庭或少數族裔，他們過往也曾得到社會上其他人士的幫助，今次藉著活動證明自己不止可以「Receive」，還可以「Give」，一個「Give」的行動就可以帶動更多人關注社會，令到大家身處的地方成為互助互愛的地球村。

他同時大讚校內的北角扶輪社扶輪少年服務團成員在籌款活動上的自發性很高，亦帶動到其他學生一同做善事，因此未來也將繼續邀請團員合作，推動社區服務，回饋社會。

對於學生今次踴躍支持籌款活動，前地區總監及香港北角扶輪社創社社長錢樹楷博士（Eric Chin）表示感動，更認為這是一次生命影響生命的最佳體現。

從中大家都發現本地年輕人的質素很高，他們都關注世界災難，在自己有能力的情況下，盡力伸出援手。

錢博士也大讚負責募捐活動的扶輪少年服務團，認為他們的快速反應和行動力，更勝成年人，感染到校內其他同學一同響應活動。他亦多謝中華基督教會桂華山中學放手給學生策劃整個籌款活動，令這班年輕人學習到關心社會之餘，更得到一個領袖訓練的機會。

中華基督教會桂華山中學黃仲良校長坦言最初答應北角扶輪社的籌款活動邀請，是希望學生明白不止學校、北角區或他們身處的香港重要，世界各地發生的事情都值得他們關注。遇上其他地區有需要時，大家都應伸出援手。

令我最開心的是不論負責統籌活動的扶輪社扶輪少年服務團成員，或是捐錢的同學都有所領悟，學懂關心自己以外的人，尤其是社會上有需要的人。

至於負責籌備今次活動的兩位學生代表— Utsab 和 Nicole，便同屬北角扶輪社扶輪少年服務團成員。二人齊聲大讚這個籌款活動有意義，幫助到土耳其及敘利亞的地震災民。不過在籌備活動上，他們也面對一些難題和挑戰。

雖然校長和老師在背後全力支持，但畢竟資源、人手和時間都有限，他倆要與時間競賽，快速向全校宣傳，講解活動的目的，甚至帶着捐款箱走到每一個課室募捐。對Utsab來說，將金錢運用在有需要的人身上是一件有意義的事，幫助他人亦令他快樂和產生滿足感。Nicole就直言今次籌款活動給她一個很好的學習機會，幫助他人的感覺亦很好，二人都期望未來繼續參與社區服務，幫助更多有需要的人。

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責任編輯︰王明芳