【拒做港孩】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

▲ 「露營控」港媽Bobo自誕下女兒薯B後，決定借助大自然力量教女，與女兒齊齊玩「車中泊」去見識大世界。

現今小朋友多在溫室長大，自理能力較弱，對大自然只是一知半解。家長有曾想過，與其花大量金錢買教材，倒不如出去走走作野外學習。「露營控」Bobo自誕下女兒薯B成為媽媽後，決定借助大自然力量教女，在疫情期間接觸到「車中泊」，於是購入一輛日本車改裝，正式實踐「讀萬卷書不如行萬里路」。

「車中泊」一詞源自日本，意指在車中留宿。歐美國家多使用大型露營車，日本則多用私家車，近年這股熱潮吹到香港。本身熱愛露營的Bobo早於女兒6個月大開始一齊去日營，約8個月大開始過夜。基於交通及安全問題，Bobo主要帶女兒去郊野公園指定露營地點，但疫情來襲，全港營地封閉，Bobo靈機一動嘗試車中泊。

一試之後便玩上癮！我之前玩過一輛日本五人車，好似家庭車，但它是全躺平。後來我愛上車中泊便發覺這輛車不夠用了，於是買入這輛車去改裝，上一手是送貨用的。

▲ Bobo自女兒6個月大開始，便帶她一起去露營。（曾嘉文攝）

車內小窩居 設備一應俱全

Bobo向我們介紹她的新車，與舊車的大小長度一樣，但重點是內籠空間較高，改裝時更有彈性，住得更舒適。一打開車門，看到內籠就像一個小窩居，麻雀雖小，五臟俱全，有齊電、雪櫃、微波爐、爐頭、餐具、窗簾等。Bobo指最特色是車中間的升降枱，「把枱降下後，攤開梳化就是一張大床。」

而Bobo最滿意的改裝是頂部加設假天花，有家的感覺之餘，上面也大大增加收納空間，可以放到很多東西如摺疊廁所、摺枱、帳篷等，「還有一些物品如調味料、衛生用品、衫褲鞋襪、保暖衣物等，都有空間收納於車中。」整個改裝花費約2至3萬元，由Bobo一手一腳設計。

所有東西都要度身訂造，人人玩的要求也不同，有人睇風景為主，我就想在車尾有煮食空間，與女兒一同享受野餐，所以我盡量將煮食用具都放在後面。

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努力學煮健康露營餐

Bobo十分重視車尾的廚房，認為設計仍有不足，需要再添加廚具及收納空間。由於要照顧女兒三餐，又要食得健康，Bobo學識了不少快靚正露營食譜，她特別推介露營版全日早餐及煎牛扒配牛油果蟹肉沙律，健康又美味，食譜可【按此】參閱。

▲ 露營版全日早餐簡單易做。（曾嘉文攝）

現年4歲的女兒薯B平日在一間happy school返學，特別重視閱讀和畫畫等課外活動，「我覺得如果她喜歡閱讀，在學習上已經沒有太大難度，起碼不會討厭書和文字。」拍攝當日見薯B乖乖安坐車內閱讀和做小手工，閒時出外踏青執樹枝，簡簡單單玩了一個下午。

Bobo現時帶薯B一星期露營2次，發覺她比同學的確少玩電子產品、少看卡通片，「同學一早已中了Elsa毒（冰雪奇緣的愛莎女王），她是很後期才認識的。」她不太擔心女兒會沉迷電子產品，反而較擔心她會被朋輩影響了價值觀，但她相信只要女兒熱愛大自然，價值觀就不易動搖。

不少人喜歡追求名牌手袋，但喜歡大自然的人不會，為人比較貼地、實際一點。

每次到達營地，Bobo都要求女兒幫手整理營地、準備食材、執拾與清潔，自理能力滿分，同時訓練她的責任心，絕不能做港孩，「如果凡事都由我做，她永遠不知道辛苦的，我不想她變成一個番薯。」在大自然的環境下，家長同時學習放手，讓小朋友盡情摸索，愛上大自然。

我希望她成為一個愛自己、愛大自然的人，如果你懂得保護環境，你的自理能力、同理心和責任心都能全部培養出來。

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記者︰林綺玲