【奢華品牌】LOUIS VUITTON擴充珠寶業務　大玩L、V字母宇宙

▲ Destiny系列頸鏈以多個 V 形圖案組成三角形，並鑲嵌 34 顆紅寶石，並鑲嵌一顆 LV Monogram Star 切割鑽石，下方配以一顆 3.13 卡梨形切割紅寶石。（圖片：品牌提供）

二月下旬，有瑞士傳媒報導LVMH集團有意收購競爭對手歷峰集團（Richemont），業內人士指Bernard Arnault（LVMH 集團行政總裁）是瞄準CARTIER珠寶品牌，此舉是為壯大其集團在珠寶市場的影響力。其實只要細心觀察，作為LVMH集團一哥的LOUIS VUITTON近年不斷擴充其珠寶業務，早已見端倪！

作為LVMH集團頭號王牌，LOUIS VUITTON早於2001年已開始踏足高級珠寶市場，不過當時火力仍集中在時裝和皮革市場，並未有在珠寶界大鳴大放。直至2018年集團宣布任命Francesca Amfitheatrof（當時正效力Tiffany & Co.,）為LOUIS VUITTON的腕錶及珠寶藝術總監後，非常積極的她至今已推出4個High Jewelry系列，並在2020年推出Fine Jewelry的LV Volt 系列，而兩者共通之處就是大玩「L」和「V」的字母宇宙。

Spirit的延續與終章

去年6月Francesca Amfitheatrof推出她在LOUIS VUITTON的第4個高級珠寶系列——Spirit，今年她為這個系列推出30款新作為延續，命名為Spirit Chapter II系列，也是此系到的最終章。跟Chapter I一樣，同樣以Liberty、Destiny、Fantasy和Radiance四大主題作出發。Liberty並有7款以特別切割和LV Monogram切割鑽石鑲嵌而成新作，將品牌的特色元素Damier圖案和V形融入一的頸鏈設計中，還有取材自品牌經典行李箱的吊墜頸鏈，讓佩戴者可解鎖和打開。而以V形標誌作主調設計的Destiny系列亦有10款新作，其中一款頸鏈所鑲嵌的34顆紅寶石，工藝師並花上３年時間精挑最好的寶石才完成。

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另外，Radiance系列大可視為Francesca Amfitheatrof在LOUIS VUITTON首個高級珠寶系列的延續，那種向中世紀的英雌致敬，把珠寶首飾盔甲武裝化的感覺，化成金字塔形、三角形和密鑲鑽石V形細節，並鑲嵌橙色錳鋁石榴石，予人一種果敢硬朗的風格，更讓人佩服她的創作心態呢！

把L．V發揚光大

大概把玩LOUIS VUITTON的字母宇宙，是Francesca Amfitheatrof在品牌下的絕招，看官可在她操刀設計的LV Volt系列中可見一斑。LV Volt系列於 2020年誕生，將L和V兩個字母交錯，創造出輪廓立體的主題圖案，更銳意把兩字化成最簡單的普世設計語言，甚至是一款突破性別界限的中性首飾。

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今年推出的新品添加了新細節，包括鑲嵌鑽石的吊墜和白金或黃金耳釘，全採用最新的3個三角形白金鑲爪，令戴上後鑽石的火彩更加耀眼；鑲鑽黃金戒指、立體鑽石黃金耳環或白金立體胸針，採用更粗綫條的V形設計。另外去年推出的LV Volt Play手鏈，今年亦來個全新設計，新款中央的L字和V字裝飾以18K黃金打造，手鏈可換上由黃金綫和紅或黑色聚酰胺纖維織成的織繩，手鏈備有2種尺寸選擇，迎合不同用家需要。

記者：黃鑑江