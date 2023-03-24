【廉政狙擊大結局劇透】第26集劇情預告　卓以凡舉目無親屠敏被捕入獄

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第25集劇情講到卓廷光得知卓以凡曾與屠敏私下來往，感到疑惑。

第26集（25/3）

廉政公署及警方收集了足夠證據，共同展開「逆風行動」拘捕卓廷光及其同黨。

與此同時，屠敏在方家晴死後大受打擊，把心一橫放棄原定的商戰計畫，轉而用激進的方法親身對付卓廷光，綁架郭明暉、卓以凡和卓日升，並開啟網路直播，決心要把卓廷光的所作所為公諸於世，讓全港市民一同公審他的罪行。

屠敏折磨卓氏一家，又以郭明暉和卓日升的性命威脅，要求卓廷光對著方家晴及多個塌樓遇難者的牌位叩頭認錯，卓廷光尊嚴掃地，受盡侮辱。

卓日升被判入獄

洛子峰、黎曉山及時趕到，阻止屠敏殺害卓廷光，三方糾纏期間，不慎觸及炸彈開關，眾人性命危在旦夕。洛子峰救人心切，不肯扔下屠敏，最終炸彈爆炸，洛子峰、屠敏、卓廷光被埋在瓦礫之下。倪寶群趕到現場尋找子女，終於找到屠敏。

卓日升因侵犯莊慕雪及於酒吧殺人，被判入獄。郭明暉被救出後，病情急轉直下，最終離世。卓廷光被控的所有罪名全部成立，被判終身監禁。

卓以凡舉目無親，良心發現，寧可捨棄父親交托的所有資產，逕自到警處向韋繼明自首，決心接受法律的制裁。

韋繼明獨自前往莊慕雪的墳墓探望，盡訴思念之情。

倪寶群求屠敏原諒

屠敏因綁架及傷人而身陷囹圄，洛子峰攜同母親倪寶群前往探望，倪寶群請求屠敏原諒自己曾犯下的錯，母女冷戰多年，終於敞開心扉訴說心裡話，洛子峰十分欣慰。

洛子峰升職，上臺致辭，勉勵所有同事堅守公義，守衛香港，眾人皆受鼓舞。

卓以凡改過自新，邀請洛子峰及韋繼明到獄中參與分享會，向年輕的學生們講述自己的故事，並鼓勵他們建立正確的價觀，不要行差踏錯。

會後，3人悠然自得地在草地上說說笑笑，經歷一切過後，心境「也無風雨也無晴」的從容。

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