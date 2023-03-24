【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相

▲ (曾秋文攝)

一名71歲男子職員下午於銅鑼灣「水門雞飯」餐廳不慎跣倒，跌倒在地上後失去知覺，其後男傷者呈現半昏迷狀態被送往律敦治醫院搶救。消息指傷者是梅艷芳的胞兄梅啟明。

據悉梅啟明送抵律敦治醫院時合埋雙眼，不過經初步急救後，已經回復清醒，需留院作進一步觀察。

記者下午5時許到涉事餐廳，銅鑼灣水門雞飯視察，店舖曾經拉下半閘不營業，餐廳負責人拒絕評論受傷的同事是否梅啟明，但已配合警方調查。

據了解警方到場調查後，取走涉事餐廳的閉路電視片段，經翻睇後還原事發經過。梅啟明疑在廚房捧住一盤東西，突然失足仆親，但卻不似是失平衡向前仆、或者向後跣腳倒地，而是側身膊頭突衝落地。當時梅啟明身邊有同事見狀，想立即扶起他，但扶也扶不起，梅結果側身倒地。

警方將案件列作工業意外處理。

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記者：曾秋文