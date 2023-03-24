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【將軍澳道車禍】藍田小學旅行日回程出事　180名師生受影響30人送院

社會 19:20 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

將軍澳隧道入口今日（24日）發生5車連環相撞意外，涉及接載學校師生的3輛旅遊巴。（曾秋文攝）

將軍澳隧道入口今日（24日）發生5車連環相撞意外，涉及接載學校師生的3輛旅遊巴，涉事的藍田聖公會德田李兆強小學於下午發稿表示，車禍發生時，正值學校旅行日回程，共約180名師生乘搭旅遊巴途經事發地點，當中暫時有約10名學生面部或手部受傷，以及20名學生感到不適，共30名學生已即場送院治理，校方已啟動危急處理小組處理事件，至於事發具體情況，仍有待警方進一步調查。

據學校發出新聞稿指，今日全校約1,000名師生及家長義工，前往烏溪沙青年新村參加學校旅行日，直至下午約12時50分回程途中，有3輛旅遊巴接載180名三至四年級學生及教師，行駛至將軍澳道往隧道口方向近變電站附近時，因收掣不及與前車相撞。

校方指，事件中有10名學生受傷，包括面部及手部受傷，另有20名學生感到不適，已即場由救護員檢查傷勢及送院檢查，其餘沒有受傷的學生，已獲安排專車送回學校解散。

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責任編輯：馮琪雅

 

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