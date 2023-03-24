【梅啟明工傷】水門雞飯熟客指梅兄形象差　店方搶廚工薪酬曝光

▲ 銅鑼灣水門雞飯。(曾秋文攝)

今日（24日）下午銅鑼灣「水門雞飯」餐廳發生意外，71歲男職員不慎跣倒，跌倒地上後疑失去知覺，其後呈現半昏迷狀態，被送往律敦治醫院搶救。消息指傷者是梅艷芳的胞兄梅啟明。

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記者下午5時許到銅鑼灣水門雞飯視察，店舖曾經拉下半閘不營業，餐廳負責人拒絕評論受傷的同事是否梅啟明，但已配合警方調查。

水門雞飯店外貼出「搶人才」告示，正在聘請樓面收銀及侍應，侍應月薪達1.75至1.85萬元。還有廚房水吧月薪有1.8萬至1.9萬元，而兼職廚工時薪就是75元。

據食客唐先生表示，水門雞飯開業僅數個月，他是店舖樓上的住客，所以經常幫襯，但他對梅啟明沒有印象，他知道梅啟明是梅艷芳的胞兄，但從來沒有見過他。

他又指就算梅啓明的形象看似不好，但每個人都有權利工作，只要踏實不古惑就可以。如果對方是故意欺騙工傷，相信店舖僱主會處理，作為食客的他們無須理會。

據悉梅啟明送抵律敦治醫院時合埋雙眼，不過經初步急救後，已經回復清醒，需留院作進一步觀察。

據了解警方到場調查後，取走涉事餐廳的閉路電視片段，經翻睇後還原事發經過。梅啟明疑在廚房捧住一盤東西，突然失足仆親，但卻不似是失平衡向前仆、或者向後跣腳倒地，而是側身膊頭突衝落地。當時梅啟明身邊有同事見狀，想立即扶起他，但扶也扶不起，梅結果側身倒地。

警方將案件列作工業意外處理。

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記者：曾秋文