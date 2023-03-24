【張國榮離世20年】歌迷會主辦紀念晚會　4月1日文化中心播珍貴片段

▲ 歌迷會4.1主辦紀念活動 。

張國榮離世 20 周年，20年來社會大眾有不少變化，不過，哥哥在大眾記憶中是永恆不變的，Red Mission張國榮歌影迷國際聯盟今年以 《Timeless Leslie》為主題，在 4 月 1 日(星期六) 下午 6 時於尖沙咀香港文化中心露天廣場，舉辦 20 周年紀念晚會。

Red Mission 今年用Timeless作為為晚會主題，希望市民都可以參與，貫徹Red Mission宗旨，是次活動免費開放予公眾參與。

活動當晚將會以 LED 螢幕播放哥哥昔日的精彩演出片段，如哥哥在 2000 年參與商台舉辦的《拉闊音樂會》，及環球唱片公司提供的優質畫面片段。

另外當晚也會首播從未曝光的哥哥版《A Song for you》MV，MV 更由 Red Mission 製作，藉以向哥哥致敬，希望在哥哥喜歡的維港夜景襯托下， 讓大眾一起懷念哥哥。

《Timeless Leslie》繼續張國榮20周年紀念晚會

日期 : 2023年4月1日 (星期六)

時間 : 晚上六時至七時三十分

地點:尖沙咀香港文化中心露天廣場(長樓梯)

備註 : 樓梯座位有限，入場以先到先得形式

詳情請瀏覽Red Mission官方網頁及Facebook