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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$44/5包卡樂B薯片再送蝦條

社會 20:53 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

惠康萬寧7-11本周優惠速報，焦點有$44/5包卡樂B薯片再送蝦條。（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點包括惠康卡樂B各款薯片，$44/5包，送蝦條；指定維他／清心棧 6包裝飲品，$40/3排。萬寧肌研、Neutrogena指定護膚產品買第2件半價。7-Eleven 各款MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升$128 / 6盒。

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惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期: 24/3/2023 - 30/3/2023）

  • 金鳳泰國頂級香米10公斤，$168/包，送子母乳酪
  • 買任何4罐大罐裝啤酒滿$60，送2支1.25公升可口可樂
  • 出前一丁／日清合味道杯麵，$26/4杯
  • 買盒裝雞蛋／鮮牛奶／奶類製品／冷凍飲品／豆品滿$40，送維記鮮牛奶
  • 卡樂B各款薯片，$44/5包，送蝦條
  • 精選維他／清心棧 6包裝飲品，$40/3排

萬寧優惠：（優惠期： 24/3/2023 - 30/3/2023）

多款維他命、染髮及頭髮護理產品現正進行買第2件半價優惠 。

  • 指定維他命產品買第2件半價，善存／佳存／康鈣C／康檸C／SWISSE／OLLY保健產品買滿$299送$35供應商現金優惠券
  • SALON de PRO、Revlon等指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送Kaneyo日本蔬果青檸味洗潔精600ml
  • 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128†送Kaneyo日本蔬果青檸味洗潔精600ml
  • 肌研、Neutrogena指定護膚產品買第2件半價
  • 萬寧自家品牌、 DHC 等指定護膚產品買第2件半價
  • 指定沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

    點擊圖片放大
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7-Eleven優惠：

  • 【$13／件】 易極無糖薄荷糖提子味／超強薄荷味／強勁薄荷味／冰涼薄荷味／清香薄荷味／黑加侖子味／冰極檸檬味／青蘋果味／青檸味／蜜桃味／士多啤梨味／西瓜味 （優惠期：22/3/2023 – 28/3/2023） 
  • 【$9／罐】 K1664啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：22/3/2023 – 28/3/2023）
  • 【$12.5／支】道地極品纖解茶／綠茶／解茶／烏龍茶／蜂蜜綠茶900毫升膠樽裝 （優惠期：22/3/2023 – 28/3/2023）
  • 【$128 / 6盒】MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升 (各款) （優惠期：24/3/2023 – 28/3/2023） 
  • 【$50 / 3件】 BINGGRAE CLEDOR雪糕批 (各款) ／老虎堂芝士黑糖流心雪條／黑糖波霸珍珠奶茶雪糕 (不包括靜岡抹茶味) （優惠期：24/3/2023 – 28/3/2023） 

部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜

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