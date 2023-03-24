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【經濟學之父】港大與格拉斯哥大學合辦講座　紀念經濟學之父300歲誕辰

社會 20:54 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

王于漸（右四）及陳志武（左三）等代表出席「Smith Around the World講座系列」。（港大經管學院提供圖片）

香港大學經管學院與格拉斯哥大學（University of Glasgow）今日（24日）合辦「Smith Around the World講座系列」，以紀念「經濟學之父」亞當・史密斯（Adam Smith）300歲誕辰。講座以「市場發展的勝利：中國古今歷史的指示」為題，分享中國南部沿海地區的崛起與史密斯型經濟增長的關係，吸引逾100名來自不同界別的代表，包括研究人員、學生、專業人士和商業領袖等，反應熱烈。

該講座系列由格拉斯哥大學主辦，在2023年陸續於多間世界知名學府舉行多場活動。港大首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪政治經濟學教授兼香港經濟及商業策略研究所總監王于漸致辭表示，很榮幸能夠合辦這個具代表性的講座，形容亞當・史密斯對全球經濟發展影響深遠，希望講座能夠加深大家對亞當・史密斯的了解及興趣，並將他的思想及理論融入現今討論。

港大經管學院 格拉斯哥大學合辦的「Smith Around the World講座系列」，吸引過百位觀眾出席。（港大經管學院提供圖片）

講座主講嘉賓、港大經管學院金融系講座教授、鄭裕彤基金金融學教授及香港人文社會研究所所長陳志武提到，中國南部沿海地區，尤其是香港、深圳和珠江三角洲在過去150年的發展，正是史密斯型經濟增長的最佳寫照。他指出，由於自由交易鼓勵勞動力分工，提高了生產力並促進財富創造，加上全球化加深了專業化並延長了供應鏈，將經濟增長推向了前所未有的水平，形容這正是史密斯型經濟增長賦予華南一帶、獨特的親商文化，與華北的親權文化截然不同。

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責任編輯：馮琪雅

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