【Dum Dum】Gin Lee那些年半工讀日子練成獨立性格　李幸倪感激父親鼓勵讀音樂

今年轉會英皇的李幸倪（Gin Lee）過檔後首支新歌《Dum Dum》派台成績理想，並如願能跟詞人黃偉文合作，她亦期盼歌唱事業再上一層樓。

唱得跳得的Gin Lee，成長於大馬，再到香港為發展事業。她最感激當年父親鼓勵自己大學堅持夢想選修音樂，讓自己的才華得以發光發熱。

李幸倪在2011年由大馬來港發展，轉眼12年，她亦憑歌唱實力漸受認同。去年由環球加盟英皇，雖非首次跳槽，但自言跟當年心情大有分別。

▲ Gin Lee早前現身沙田馬場任表演嘉賓，大展舞功。

Gin Lee坦言：「上一次加盟環球之前，有很長的一段真空期，當時十分徬徨，不斷質疑自己；然而今次就有自信，自我價值更大，知道需要甚麼。」

她續說：「現在有很多不同平台，不少歌手更自資發展，自己能選擇的空間更多，不過經過考慮，希望可以有更多突破，而最直接方法便是換一個全新環境和班底，故選了現時的新公司，在更多資源下，可以嘗試更多不同的可能性，例如可以去拍電影。」

▲ Gin Lee在3月底將推出另一首新歌《單戀這件小事》。（湯致遠 攝）

曾考慮大學讀心理

今年初，Gin趁著新工作未開始，抽空返回大馬探親，也是疫情以來首次回家鄉跟家人團聚。「已經有幾年沒有跟大馬家人和朋友見面，是一個簡單又幸福的假期，可以過平凡的家庭生活，跟家人行街食飯，去郊區旅行，對我來說已是很難能可貴的體驗。」

以前她在港獨居時，因怕父母擔心，慣了報喜不報憂，現在更明白坦誠的重要。「讓家人知道你更多真實情況，才會更明白你的生活，這樣反而少了擔心。」

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Gin Lee來自音樂世家，父親是樂隊鼓手，母親亦曾是歌手，她自小便被薰陶，被家人安排接受歌唱訓練。雖然擁有音樂天份，Gin在大學選科時，卻一度為現實而考慮讀更穩陣的科目。

她憶述：「在我成長的年代，自己所住的城市新山，幾乎沒有人會讀音樂，如果說自己想做歌手，會讓人笑發明星夢，也不知會有何出路，那時候最多人讀IT，自也想有更多安全感，曾想過讀同樣有興趣的心理學，不過爸爸卻贊成我讀音樂，並覺得行行出狀元，最重要好好裝備自己。」

盼有機會再進修

結果，Gin決定獨個兒去吉隆坡進修音樂，展開她的追夢路：「那是我第一次離開家庭，到一個陌生的地方獨居，學習如何照顧自己。」

可是學費卻不便宜，她回憶說：「由於當年讀音樂的人不多，記得全個系只有約150人，學費亦不便宜，因不想加重家人負擔，故我就決定半工讀，課餘四出找表演機會，幸好都能順利交到學費，更有餘錢可以當作家用。」

▲ 自言對演戲亦有興趣的她，期望日後有機會演出電。（湯致遠 攝）

不斷自我增值

Gin後來有首大熱歌曲《很堅強》，她回想自己的硬淨個性，正是由這段求學生活練成：「那段日子，令我增加了很多閱歷，有勇氣去行自己的路， 心理亦更強大，亦很慶幸自己有讀音樂，讓我對幕前幕後的知識都有了基本知識，為現時成為一位歌手打穩了根基。」

入行至今已逾十年，雖然發展順利，Gin仍有想繼續進修音樂的夢想：「做歌手很多時只有輸出，平時只能靠看書、睇戲作為吸收養份，故都好想有半年假期，可以去美國報讀暑期班，回復學生身份去學唱歌跳舞，因人要不斷增值自己，才會有進步空間。」

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化粧：CircleCheung@ndnco

髮型：EveChiu@w work shop

服裝：SANDRO上衣及長褲、APM MONACO首飾

場地：銅鑼灣迷你酒店

記者：區家歷