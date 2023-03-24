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【立法會】「雙傑」合璧開地辦　陳國基讚「貼地」

政治 21:12 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

立法會議員吳傑莊及楊永杰的聯合辦事處，今日在九龍橫頭磡邨開幕。（聯合辦事處供圖）.

立法會議員吳傑莊及楊永杰的聯合辦事處，今日在九龍橫頭磡邨開幕，受邀參加開幕典禮的政務司司長陳國基讚揚，兩位議員非常「貼地」。

吳傑莊及楊永杰的聯合辦事處今日舉行開幕儀式。（聯合辦事處供圖）

陳國基在開幕儀式致辭時表示，「雙傑」辦事處開幕正好提醒政府要做好民生工作，讓市民可以安居樂業。他又讚揚兩位議員非常「貼地」，其中吳傑莊出自基層，現成為一位成功的創科企業家，同時非常關心地區工作，把地區服務融入議政；而楊永杰在求學階段已經積極參與地區事務，有多年豐富的經驗。

楊永杰表示，希望二人的地區辦事處，可以打造一個別出新意的「元宇宙」辦公室，讓地區服務更全面，讓市民找得到，問得到。

吳傑莊（左二）向陳國基（左一）介紹元宇宙辦公室運作。（聯合辦事處供圖）

吳傑莊希望與楊永杰相互合作無間，並會致力聯合地區團體，把地區聲音帶入議會。

受邀出席的人士還包括，中聯辦九龍工作部副部長祝小東、全國政協常委姚志勝、港區人大代表徐莉等。

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責任編輯：關景騰

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