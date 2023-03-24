【香港海關】李家超冀香港海關在世界海關組織中　擔當更重要角色

▲ 特首李家超今日在香港海關學員結業會操致辭。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日出席香港海關學院舉行的學員結業會操，他在致辭時表示，地緣政治局面複雜多變，特區政府包括海關成員，要有憂患意識，建立底綫思維。又稱海關會爭取在世界海關組織中擔當更重要的角色，進一步提升國家和香港在世界海關組織的話語權。

▲ 李家超（前排左）和海關關長何珮珊（前排右）檢閱會操隊伍。（政府新聞處圖片）

李家超表示，在推進香港融入國家發展大局方面，海關扮演重要角色。國家「十四五」規劃明確支持香港提升國際航運中心和國際航空樞紐地位。香港在粵港澳大灣區物流鏈擔當關鍵角色，在結合空運、海運和陸路運輸服務的「多式聯運」模式下，香港將持續發揮國際物流樞紐的優勢，提升國際競爭力。

▲ 結業學員以中式步操進行結業會操。（政府新聞處圖片）

他期望，香港海關繼續優化清關程序，促進香港與內地的物流對接，充分利用香港口岸基礎設施及運輸網絡，推動高端、高增值物流服務的發展，並透過推展貿易單一窗口新一階段的工作，提升貨物清關的效率。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰