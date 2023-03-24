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遊行集會有新規矩？　參加者要全程戴掛頸咭牌　

政治 22:11 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方話，主辦方必須主動向使用蒙面物品的參與者，查問是否有合法權限或合理辯解 。（資料圖片）

政府取消限聚令等的防疫措施後，市民理應可以再次申請大型的遊行集會，有團體就在周日舉辦遊行及集會，獲警方批出不反對通知書。之不過，警方向主辦方施加了一些條件，究竟是甚麼條件呢？

話說，都會駅業主委員會周日舉辦遊行及集會，反對政府計劃於將軍澳132區填海和興建厭惡性設施，獲警方批出不反對通知書。

不反對通知書列明，根據過往經驗，不法分子有可能會混入集會遊行擾亂公共秩序，甚至作出違法暴力行為，因此，為確保集會遊行能夠合法地進行，主辦方必須確保，所有參加者全程要戴印有獨立編號的掛頸咭牌。

由於主辦方表明，預計參與集會和遊行的人數是100人，因此，警方話，當現場參與人數超過100人時，須採取適當措施，包括但不限於透過廣播，呼籲多出的參與者離開 。

警方又話，主辦方必須確保集會和遊行合法，包括但不限於《港區國安法 》。警方提醒，如發現有任何參與的人，作出違法行為，或不利於國家安全的行為 ，主辦方必須立即通知警方，並採取適當措施，如透過廣播呼籲有關的人停止行為或離開。

根據《禁止蒙面規例》，任何身處集會及遊行的人，不得使用任何相當可能阻止識別身分的蒙面物品。警方話，主辦方必須採取適當措施，包括但不限於主動向使用蒙面物品的參與者，查問是否有合法權限或合理辯解，並要求提供證明 。

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撰文 : 傅流螢

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