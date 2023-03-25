【搶人才】醫管局英國招聘細節揭盅　醫生回流本港公院年薪88萬元起

▲ (醫管局FB)

醫管局行政總裁高拔陞下周將帶隊到英國「搶人才」，有關行程有進一步公布，醫管局表示，將於4月2日在英國舉行招聘日。歡迎所有醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生參加，更會即場在現場及線上為合資格參加者提供工作機會。

醫管局的招聘日於歐斯頓廣場30號(Euston Square)進行，時間為英國時間4月2日上午9時30分至下午5時。醫管局指，工作有五大賣點，包括穩定工作及吸引力的年薪，英鎊為9萬2千多元至18萬8千多元。(折合港幣約88萬至180萬)。局方表示，提供25日年假、在職專科培訓、以及多項福利。

按照醫管局公布，截至今年1月底，醫管局過去12個月的醫生流失率輕微回落至7.2%，護士流失率則上升至11.2%。

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責任編輯：陳展棋