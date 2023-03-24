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【復活節】昂坪市集3米復活蛋打卡　聯乘KIT KAT送朱古力

社會 22:39 2023/03/24

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

昂坪360推出復活節活動，有不少打卡位。（昂坪360圖片）

復活節將至，本港不少景點及商場都推出特別活動，趁機吸引遊客到訪及消費。昂坪360今日（24日）起至5月7日，在昂坪市集舉行期間限定「昂坪 360 X KIT KAT® 奇「脆」滿 Fun 之旅」，除了3.5 米高巨型彩蛋塔，還有日式鳥居鞦韆，還有Q版櫻花開蓬車及復活蛋造型纜車，料吸引遊客「打卡」好去處。昂坪360表示，早前已推出「全景纜車 Crystal+」全新車廂，車廂四面及底部均採用全透明強化玻璃，冀遊客在復活節暢遊昂坪，順道遊覽昂坪市集及天壇大佛。

不少市民在復活節外遊，而本港不少景點都紛紛推出復活節期間限定活動，吸引港人留港度假。昂坪360首度聯乘著名人氣朱古力品牌 KIT KAT®，將昂坪市集廣場變身為復活節市集，有多個打卡位，有七彩繽紛的復活蛋砌成 3.5 米高巨型彩蛋塔，旁邊設有日式鳥居鞦韆，讓喜歡拍照的遊客可以輕鬆拍出日系感覺的傳統鳥居照，還有復活蛋造型纜車和復活兔，吸引一家大小到場。

昂坪360表示，4月7至10日期間，凡出示昂坪市集指定5間商戶的消費單據，即可免費獲贈 KIT KAT®朱古力1條。另外，賓客即場讚好昂坪360的官方 Facebook或追Instagram，即可在昂坪市集圓形廣場免費獲贈限定口味朱古力1條。

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責任編輯：吳雋妍

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