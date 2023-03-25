  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 18:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩

政治 17:26 2023/03/25

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

左起：謝海發（中）和黃玉麗（左）介紹潑水嘉年華亮點。（林曉君攝）

疫後復常，停辦三年的潑水嘉年華下月9日（日）將於九龍城賈炳達道公園復辦，規模較以往盛大，主辦單位預計超過1萬人參與。市民可免費入場，看露天泰拳比賽，食特色泰國美食，享受泰式按摩，欣賞泰國傳統藝術果雕，亦可憑券參與不同攤位活動。

泰國傳統藝術果雕。（林曉君攝）

主辦單位之一、九龍城工商業聯會秘書長謝海發透露，除了4月9日當天有多項免費活動，為配合「Happy Hong Kong」，其後兩星期，九龍城不同商戶都會提供不同的優惠，稍後會再公布商戶名單。

至於大、小朋友都期待的潑水環節，謝海發提醒大家，毋須自帶「裝備」，主辦單位屆時會提供足夠的水和水槍，供市民取用。

第二次舉辦的泰拳比賽，香港泰僑協會主席黃玉麗介紹，2019年首次舉辦時大受歡迎，所以今年會繼續，今次將有6對拳手對戰，其中兩對是女子賽。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

【Staycation】香港維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿　包泰式自助餐及潑水節水戰【內附連結】
12:16 2022/05/13
【Staycation】香港維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿　包泰式自助餐及潑水節水戰【內附連結】
【酒店自助餐】唯港薈推泰國潑水節自助餐　品嘗正宗泰式皇家美食【內附連結】
15:03 2023/03/06
【酒店自助餐】唯港薈推泰國潑水節自助餐　品嘗正宗泰式皇家美食【內附連結】

你可能感興趣

【Staycation】香港維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿　包泰式自助餐及潑水節水戰【內附連結】
12:16 2022/05/13
【Staycation】香港維港凱悅尚萃酒店泰國主題住宿　包泰式自助餐及潑水節水戰【內附連結】
【酒店自助餐】唯港薈推泰國潑水節自助餐　品嘗正宗泰式皇家美食【內附連結】
15:03 2023/03/06
【酒店自助餐】唯港薈推泰國潑水節自助餐　品嘗正宗泰式皇家美食【內附連結】
餐廳情報 著數優惠 比賽 九龍 美食 泰國 按摩 泰拳 九龍城 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
19:08 2023/03/24
【梅啟明工傷】梅兄須留院觀察　消息：警翻查CCTV掌握意外真相
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
17:49 2023/03/24
梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛