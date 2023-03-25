【眾樂樂】潑水嘉年華4月9日九龍城復辦 免費睇泰拳賽、歎泰式按摩

▲ 左起：謝海發（中）和黃玉麗（左）介紹潑水嘉年華亮點。（林曉君攝）

疫後復常，停辦三年的潑水嘉年華下月9日（日）將於九龍城賈炳達道公園復辦，規模較以往盛大，主辦單位預計超過1萬人參與。市民可免費入場，看露天泰拳比賽，食特色泰國美食，享受泰式按摩，欣賞泰國傳統藝術果雕，亦可憑券參與不同攤位活動。

▲ 泰國傳統藝術果雕。（林曉君攝）

主辦單位之一、九龍城工商業聯會秘書長謝海發透露，除了4月9日當天有多項免費活動，為配合「Happy Hong Kong」，其後兩星期，九龍城不同商戶都會提供不同的優惠，稍後會再公布商戶名單。

至於大、小朋友都期待的潑水環節，謝海發提醒大家，毋須自帶「裝備」，主辦單位屆時會提供足夠的水和水槍，供市民取用。

第二次舉辦的泰拳比賽，香港泰僑協會主席黃玉麗介紹，2019年首次舉辦時大受歡迎，所以今年會繼續，今次將有6對拳手對戰，其中兩對是女子賽。

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記者：林曉君