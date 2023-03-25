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【錐心之痛】9歲女童放學回家遇車禍當場喪生 媽媽傷心欲絕：未來天堂再相聚

親子 08:42 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

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馬來西亞一名9歲女童，放學後回家途中不幸遇到車禍，送院搶救不治，女童媽媽悲痛欲絕，「你已經到達天堂那裡，可千萬不要忘記我們，以後我們還會在那裡相聚…。」

影片推介：

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【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀　正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取

綜合馬來西亞媒體報道，一名3孩媽媽周一在fb撰文，為自己的3個已長大的孩子，在2023年重返學校上課而高興。雖然不能送孩子上學，但她和丈夫委託了鄰居阿姨代勞。

開學了，不知不覺3個孩子都長大了，平時在家裡嬉鬧打架的小孩都大了，10歲大女兒今年四年級，讀上午班，二女兒和小兒子分別是三年級和一年級。

該名媽媽稱，開學不能陪小兒子去學校，不過還好有二女兒可以幫忙看顧他，希望他們勤力讀書，長大後成為一個有用的人，讓父母開心。

豈料才隔2天，她的二女兒卻在放學後回家途中遭遇一場意外，頭部慘遭重型拖車輾壓，當場喪生，令她傷心欲絕，

你已經到達天堂那裡，可千萬不要忘記我們，以後我們還會在那裡相聚…。

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責任編輯︰王明芳

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