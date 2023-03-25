【場面尷尬】情侶住酒店41樓 全裸開窗簾驚見呢1幕崩潰

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住酒店竟然被看光光！内地一對情侶入住杭州一家高檔酒店41樓江景房，兩人全裸打開窗簾，欲欣賞窗外美景，豈料竟看到工人正在高空清潔窗戶，全裸的2人隨即被「看光光」。兩人憤怒投訴酒店，稱酒店無合理交代，就會告上法庭。

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綜合内地媒體報道，徐先生與女友本月6日入住一間酒店41樓江景房，一晚要價1649元（人民幣.下同）。因住在41樓高空，他們以為「相當安全」，翌日早上他們即興打開窗簾欣賞景色，豈料看到窗外有工人正在清潔窗戶，讓赤身裸體的他們「被看光光」，場面尷尬。

徐先生非常憤怒，認為自己隱私被侵犯，批評酒店處理方法不妥。他稱，雖然酒店房間有設置提示牌說，「必要時把窗簾關起來」，但酒店職員無提醒他們具體時間，原本他們當天退房，酒店卻叫他們多待2天等候處理消息，結果問題仍未解決，令他們多付2天房費。徐先生要求酒店書面道歉，退還房費並補償精神損失。

涉事酒店回應稱，清潔時間由物業公司統一安排，因客人作息不一，無法一一通知客人何時清洗玻璃外牆，強調有在客房內擺放提醒字條，盡力提醒客戶。

杭州上城區文廣旅體局則表示，只能說酒店在服務上有瑕疵，惟沒有觸犯「隱私」，很難從法律上界定取證。

事件引來網民熱議，有網民認為酒店處理方法有問題，「這種酒店都該通知的吧」、「隔着熒幕都已經覺得很尷尬了……」。也有網民認為事主也有責任，「沒穿衣服就拉開窗簾？怪誰呢？」、「擦玻璃的也被嚇了一跳」。

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責任編輯︰王明芳