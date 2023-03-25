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【三隧新收費】林世雄：有需要加快新收費「兩部走」　稱不會致「三隧齊塞」

社會 09:22 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片）

政府提出三條過海隧道兩個階段收費方案。運輸及物流局長林世雄在電台節目指，因應社會疫後復常，新收費方案需要有過渡階段，在市民適應後，才推出「不同時段不同收費」。由於年初起與內地通關，復常速度加快，人流及車流增加，有需要加快實施「兩步走」。

林世雄於電台節目表示，8月2日起實施「633」固定收費方案，雖然紅隧和東隧隧道費加幅相對溫和，但認為仍能鼓勵部分駕駛者轉用公共交通工具，作為中途方案是適合。         

至於年底實施的「不同時段不同收費」，周一至六的繁忙時段隧道費較高，但整體有8成時間，過海費用都會減少。 

他承認，有市民有剛性的需求，需要於繁忙時段出行，不預計所有駕駛者可以避開繁忙時間，但按政策目標能於繁忙時間減少10%的車流。 

對於小巴等商用車輛劃一收費50元，有業界認為加幅高昂。林世雄表示，小巴過往的平均收費為46元，隨著三隧分流後，部分隧道的收費減少，商用車輛可以按行車路線選擇所需的隧道，認為做法並非不合理。

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責任編輯：陳展棋

 

 

林世雄 運輸及物流局 運輸 交通

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