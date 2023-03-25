【校園欺凌】台灣高中生疑不堪校園欺凌輕生　涉案7名師長調職

▲ 台灣日前發生一宗疑似師長集體欺凌學生致輕生死亡事故。

台灣日前發生一宗疑似師長集體欺凌學生致輕生死亡事故。台媒指出，該名學生於今年2月疑不堪壓力，自殺身亡，台中市教育局亦於周五（24日）將包括校長、教官、主任等7人調職。而有該校畢業生表示，此次並非教官首次欺凌學生，甚至爆出有女學生曾遭性騷擾的指控。

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綜合台媒報道，人本基金會在記者會上指出，台中市某間高中的學務主任、主任教官等共6名教職人員，自2022年10月至2023年1月，集體對一名學生持續迫害行為，包括頻繁搜身、搜書包，甚至公然侮辱，當眾講出當事人是「社會的敗類、垃圾」；並在毫無證據之下，指控當事人偷取其他同學的金錢，要求當事人自行轉學或休學，否則就要簽署切結書，保證日後不會再反校規，令當事人憤而燒毀休學單。

有該校女畢業生更表示，涉事教官並非首次言語欺凌學生，她指自己曾遭教官指控品行差、價值觀敗壞、性格惡劣等，甚至爆出教官曾有多次言語性騷擾記錄，但都未曾受到懲罰，直到今次有學生疑不堪壓力在2月輕生後，事件才受到關注。

教育局表示，對於學生輕生事件深感遺憾、痛心，並指出學校是孩子們學習成長的重要場所，需要所有教職人員用心栽培照顧，如有消極或失當情況也必須檢討。而相關涉案人員全數調職，事件正在調查中。

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責任編輯:王明芳