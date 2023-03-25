【復常之路】國際名廚慈善宴於10月首次在港舉行　逾400位名廚自費來港筵席籌款

▲ 國際名廚慈善宴於10月首次在港舉行，逾400位名廚自費來港筵席籌款（國際名廚慈善宴提供）

由國際名廚慈善會主辦、群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦的「第七屆國際名廚慈善宴」將於今年10月首次在香港舉行，邀請來自22個不同國家或地區、逾400位頂級名廚自費來港於灣仔會展筵開180席籌款，捐助本港福利機構香港弱智人士家長聯會及義務工作發展局西園長者中心。



「國際名廚慈善宴」由2014年起分別於台北、墨爾本、吉隆坡、澳門、胡志明市及新加坡舉行過6屆，而今年是首次由香港作為東道主。大會於今（24日）舉行啟動禮，活動大會聯席主席許美德及邱金榮表示，因疫情原因，該慈善宴已停辦三年，適逢現時疫情回落，政府解除防疫限制後，今次復辦正好作為香港疫後復常年的其中一項國際盛會，同時響應特首號召，向世界說好香港美食故事。



而支持機構中華廚藝學院院長葉漢鵬表示，是次活動既能把中華廚藝的精髓推展至國際舞台，更讓各地中廚師得以互相切磋廚藝。隨著香港全面復常，他們期待更多給予年青廚師發揮的機會，並重新啟動海外連繫，鞏固香港「亞洲美食之都」的美譽。



由於活動模式公開、透明，零行政費的宗旨不變，所籌得善款，悉數捐獻給政府認可的慈善或醫療、養老機構，一直獲全球中餐厨師響應，當中過百位均是酒店大廚及米芝蓮廚師，而一眾參與名廚更全部是自費來港參與善舉，估計人均自掏腰包近3萬元預訂來港機票、酒店及消費。大會更會於慈善宴上挑戰健力士世界紀錄活動項目創舉，為香港締造世界之最，極具意義。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：鄧凱文