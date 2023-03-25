【廉政狙擊】黃宗澤解開單身多年原因　筍盤Bosco：因為出過事

自1998年拍廣告入行的黃宗澤（Bosco），為TVB劇集《廉政狙擊》接受雷霆881商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪。

由中學生拍廣告變成一線小生已四份一世紀，節目中的Bosco除剖白2018年選擇約滿離開大台為求變、與多年候選視帝食白果無關外，亦坦承2008年踩過界做歌手並非自己意願。

他坦言：「是唔知點解做了歌手，年輕時唔輪到我話事，樂小姐話幫我出歌，個個小生花旦都出，你叫我乜就做。」他更指當年兼顧拍劇，根本無暇兼顧唱歌：「拍劇根本沒時間，得3日時間要學識又跳又唱，試過中環拍一首MV，排舞師即場教即學即拍。」

【廉政狙擊】黃宗澤臨時要求加床戲 Bosco：因為套劇太沉重

▲ 黃宗澤與《星光背後》主持梁泰來（左）。

不介意唱《K歌之王》被嘲笑



因頒獎禮一次被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》被網友嘲諷至今，Bosco說：「無端端live對住Eason唱喎，壓力大到黐線頂硬上，又未練過首歌，那次離台mon又好遠，根本靠估聽唔到自己唱乜，我還跟Eason說：『幫幫忙帶下，真的唔熟。』Eason還說：『得！放心啦！』你們看不到我手心濕晒、壓力大到出晒汗！」

遭網絡欺凌多年，豁達的Bosco卻稱不介懷：「我唔係靠唱歌搵食，又無學過，有瑕疵正常。」

他更大方稱：「從不覺得被bully，至今家還在講仍然記得，幾開心吖！之後仲有人找我二次創作錄多一首《發夢之王》拍廣告，他們事前還問我介不介意？怎會介意！好玩添！真的唔需要唔開心，至今有件事讓人記得你。」

▲ 黃宗澤在頒獎禮與陳奕迅合唱《K歌之王》。

一直沒成家立室概念



成長於單親家庭的Bosco出名孝順人緣好，投資有道開食肆又被喻為絕世好老闆，問被喻為黃金筍盤的他有沒有羨慕同輩的林峯或吳卓羲早已成家立室或有傳聞中的另一半，他說：「又沒甚麼，我有很多朋友，又這麼忙，過時過節也不寂寞，會有很多人在家開派對。」

他更坦言由細到大沒成家的概念：「或許因為我單親家庭成長影響，完全沒有這畫面或概念，從小到大也沒想過幾多歲結婚或者要生幾多個小朋友，完全沒有！」

至於母親有否對他早些成家立室，Bosco說：「都無！從來沒催促我這回事。」他更突然自爆笑說：「要做我女朋友？過咗我阿媽果關先講啦！哈！她不知趕走了幾多個啦……哎呀！我講咗啲乜！哎呀！哈哈！」

▲ 《廉政狙擊》

Bosco解開單身原因



談及摘偶條件，Bosco回復正經的說：「首先她不可介意我做這一行，因必定會成為焦點畀人影；其次，我不喜歡太嗲或小鳥依人，我喜歡懂得照顧自己的女仔。」

他更表示愛整齊：「譬如我家洗手間的護膚品，我會擺放一絲不苟像display一樣，很介意別人亂動我的東西，一被人弄亂我，我就發忟；其實我返到屋企，是愛靜很少說話，且看誰不好彩識到我。」

至於黃宗澤單身了多久，他自爆說：「沒計算，其實中間我也有識女朋友，只不過大家沒發現。」

不過他表示：「現在我不敢主動了，很怕叫識新朋友，因為出過事。之前有朋友帶新朋友來吃飯，我只是同枱食飯禮貌上跟對方說了些話，怎料她將我的說話分享上網，那就變了誤會成花邊新聞，之後就怕了，識新朋友會好小心。但我識女仔我仍然很open，但要認識下先！」

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