【復常之路】程鼎一：內地旅客返疫情前水平4成半　料訪港高峰在內地五一黃金周

▲ 程鼎一：內地旅客返疫情前水平4成半 料訪港高峰在內地五一黃金周（資料圖片）

本港在上月全面恢復通關，旅發局總幹事程鼎一形容訪港旅客數字復蘇速度理想，上周入境的內地旅客回復至疫情前水平的4成半、泰國及菲律賓等東南亞地區的訪港旅客亦已回復至疫情前水平的6成；他又提到，本港接待能力未完全恢復，旅行社、導遊及司機等職位，空缺率達到三分之一以上。

程鼎一於電台節目上表示，現時內地旅客出行以港澳地區為主，形容訪港旅客數字復蘇速度理想，上周入境的內地旅客回復至疫情前水平的4成半，周末單日訪港人次達10萬人、泰國及菲律賓等東南亞地區的訪港旅客亦已回復至疫情前水平的6成，而業界暫時接待能力足夠；他預計下個訪港旅客高峰將在內地五一黃金周，屆時需要進一步提升接待能力。

他又提到，較香港提早復蘇的城市，都面對空運，零售、酒店和餐飲人手能力不足的問題，而香港旅行社導遊和司機仍然缺乏至少三分之一的人手；酒店房價亦較疫情之前高，房間數目暫未可以全部開放，需慢慢調整。

有指劣質平價內地訪港旅行團重現，程鼎一指留意到情況，但認為未必違法，有關當局已正視和跟進，安排上應該要做得更好，當局不希望有相關情況出現，影響旅客體驗及擾民，對香港並非好事。

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記者：鄧凱文