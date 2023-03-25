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【家居衛生】港男開抽濕機乾衣重用積水拖地震驚女友　醫生警告：嚴重可致肺炎死亡

健康 11:28 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港男開抽濕機乾衣後，重用積水拖地，女友震驚。醫生警告：嚴重可致肺炎死亡。

抽濕機積水切勿胡亂重用，有機會引發各種衛生問題。近日有港女在網上發文表示，因天氣潮濕，男友用完抽濕機乾衣後，竟會重用積水拖地。她遂向男友解釋積水骯髒，未料他稱平時在家亦會用抽濕機積水拖地，於是發文大呻男友「好冇家居常識」。

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該名港女於22日在香港討論區以《男朋友話想用抽濕機啲水黎拖地...》為題發文，稱早前去男友家裡見到他用抽濕機抽了一整晚衣服後，將一桶積水拿出，未料他竟將積水倒入拖地桶中，「原來佢諗住拎呢啲水黎拖地...」事主見狀連忙叫停，並向對方解釋因抽濕機的積水「分分鐘仲污糟過廁所水」，所以不能用來清潔家居，惟男友表示平時自己獨自在家時，亦偶爾會用抽濕機的積水拖地。事主大感驚訝，直言「聽到我眼都突埋」，又形容男友缺乏家居常識，

乜抽濕機嗰桶水真係會有人拎嚟做家務㗎咩？

帖文發出後，不少網民留言直言男友的做法很髒，表示抽濕機積水含大量細菌，認為不能用於家居拖地，「呢啲水真係唔用得」，「空氣好多塵細菌個d系水裡面，睇上去系清，但系好污糟」。亦有人覺得沒什麽問題，「有什么問題...又不是拿來喝，都是condense water....」，「理論水係乾淨，只係機器…」

更多網民留言請看：

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醫生：嚴重可致命

皮膚科專科醫生胡惠福曾接受TOPick訪問時表示，如原本患有濕疹等免疫力較弱的人士，皮膚一旦接觸到受細菌感染的物件時，便很容易引發軒然大波，毛囊發炎只屬其中一種概況。他指更差的情況，甚至有機會感染退伍軍人桿菌，患者有機會因此引發肺炎從而死亡，免疫力較弱的人士，如長者及糖尿病患者，亦屬高危感染一族。

對於抽濕機水含菌量是否大過廁所板？胡惠福進一步解釋，指抽濕機積水愈久，滋生細菌，出現真菌的機會便愈高，抹梳化、抹窗及拖地亦具有相同感染風險，因此積水一般不建議市民循環使用，極其量只能用於沖廁。

抽濕機清潔

抽濕機的原理是把空氣吸入機內，然後用冷凝的方法抽走空氣中的水份，再把乾燥的空氣排出，改善空氣濕度，而被抽出的水份就會流入儲水箱。不過，很多人會忽略儲水箱的清潔，以為只要倒走水箱內的積水就足夠。

有業內人士指，其實儲水箱的衛生情況都需要注意，因積藏的水份會令水箱發霉，可影響抽濕機運作。因此在每次抽濕後，大家要把積水倒走，再用清水清洗，待晾乾才放入抽濕機，有需要的話，使用1:99稀釋漂白水清潔即可。

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責任編輯：羅嘉欣

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