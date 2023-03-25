【逆齡女神】李佳芯5大秘技保白滑嫩肌　逆齡Ali零濾鏡下騷女神美貌

▲ 李佳芯零濾鏡依然靚爆鏡。

現年40歲的李佳芯（Ali）向來是女神級藝人，嫩滑肌膚絕對是其優勢。日前李佳芯跟神隱16年的劉曉彤出席友人的咖啡店開幕禮。

其後劉曉彤於社交平台分享合照，由於沒刻意美圖關係，眾人「真面目」示人，而得天獨厚的李佳芯在零濾鏡底下展示天然靚肌膚。

零修圖超白滑

從劉曉彤分享的合照當中，同場還有陳豪、方力申、江美儀和楊詩敏及吳家樂，

當中李佳芯跟劉曉彤面貼面自拍，只見化了淡妝的Ali近鏡頭睇肌膚白嫩，沒多細紋和雀斑。

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女神擁逆齡肌

外貌「逆生長」的Ali向來不介意素顏示人，只因女神保養得宜，除了相信好心情就會帶來靚肌膚，Ali還有五大護膚秘訣。

1. 穿長袖衫褲保皮膚白皙

平日電視上的Ali皮膚白皙，其實是她自小努力收來的成果。9歲時的Ali已經很著緊自己的皮膚，首次使用護膚品就是塗潤膚乳，這全靠媽媽的不斷叮囑︰「媽媽常說女孩子如果要手腳白淨，就要常穿長袖衫長褲，所以我很少穿短褲，睡衣也全是長袖，媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才好。」

▲ 李佳芯為女神級女藝人。 （取自instagram）

2. 留意自己膚質

Ali也很在意臉上的皮膚，她會自己DIY製作蘆薈面膜，因為蘆薈具消炎作用，有改善暗粒及保濕功效，而且成分天然，所以Ali在家種了一棵。不過有次她發現自己敷上蘆薈時，感到皮膚繃緊痕癢，後來便發現了原來自己對蘆薈敏感：「每人皮膚反應不同，所以要留意自己的膚質。」

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飲食清淡戒牛肉

3. 放假時盡量素顏

Ali放工回家會立即卸妝，只因她明白化妝品會令皮膚無法呼吸，會引致連串的皮膚問題，故此不用開工時，只會進行最基本的護膚程序，平日盡量會素顏示人，讓皮膚可以休息下。

4. 戒吃牛作為修煉

另外Ali飲食清淡，12年前開始戒吃牛，因為紅肉有毒素又不環保，而她說：「我亦在想，吃東西是一種慾望，既然有一樣東西對身體不太好就倒不如嘗試戒掉，除了健康之外亦是一種修煉。」

▲ 李佳芯喜歡行山。 （取自instagram）

5.行山舒緩身心

此外，Ali另一令自己開心的方法是行山，只要她面對著大自然，就立即感覺得到紓解，亦可暫時令自己不去想一些傷感或不能解決的事情。

不過她就提醒各位女生，進行戶外活動一定要做好防曬功夫，對Ali來說，除清潔和保濕，防曬是其中最基本亦重要的護膚步驟。

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