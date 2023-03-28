【媽媽心聲】兩代隔膜難溝通12年無拍家庭照　港媽慨歎：送孩子赴笈外國升學是好是壞？

▲ 港媽馮愛好表示，兩個女兒放洋讀書後，兩代的隔膜愈深，有時心想：送她們去外國讀書是好事還是壞事？

對老闆而言，一個員工的工作態度，比學歷有時更加重要。做過接待員、船務文員、秘書的馮愛好，憑著勤力、永不放棄的精神，受到老闆賞識，但卻從沒有想過有一天會自立門戶，成為人事顧問公司的老闆。

「我是一個無野心的人，從沒有想過做一姐、經理、創業，因人生規劃了的東西，經常實現不到。」公司招聘模式的改變、社會運動，令馮愛好創立了21年的公司也要關門大吉。但一向樂觀的她，退休後卻在演戲中找到自己的樂趣。

父母生意失敗欠債，令馮愛好從小到大，對金錢都看得很輕。雖然工作上，經常被人賞識，但她都會隨遇而安。「我做貿易公司的時候，陪海外同事睇樓。地產經紀見我英文又好，講嘢又得，就問我為何不做地產經紀？」馮愛好笑說，那時候對地產市場不熟悉，如果轉行現在已發達了。

1995年，她加入人事顧問公司，很快就成為公司的Top Sales，做了3年公司已替她交稅。「我由零客人開始做，那時候是新人，大公司未必睬你，覺得你是靚妹，為何要教你？因此要勤力不斷cold call。」

▲ 馮愛好指她不會期望兩個女兒會供養她，也不想她們有負擔。又因為不知生命可以有多久，因此她會看重健康多一點。（攝影：梁偉榮）

相信馮愛好「面皮也夠厚」。她記得當年曾cold call第一太平戴維斯物業管理，每隔一周就致電，維持了4個月。但當時該公司毋須請人，但她仍是將適合的人選給人力資源部，結果屢敗屢戰，令負責人印象深刻，主動找她幫手招聘秘書的職位，成功做了第一單生意。

她又試過有公司請文員，結果獲聘的職員無返工。「那是周六，好趕急，我本來放1pm，結果做到5pm幫他們周圍搵人，所以老闆好錫我。」馮愛好說。

公司倒閉被迫自立門戶

曾有朋友見馮愛好工作有成績，提議她出來自立門戶，但她覺得不用交稅，又有花紅分，因此想也沒想過；但好景不常，有一天公司突然倒閉。「一晚之間，4間分行突然執晒，估計老闆玩大了，輸晒股票。」

於是，1998年她不得不自設人事顧問公司，由最初的one-man band，演變成有10人的公司。「我好enjoy這份工，有些客人還成為好朋友，移民後也會去澳洲探她，順道幫忙帶東西。」但外在的環境許多時候都不是人可以控制，2019年馮愛好結束生意，展開退休生活。

縱使小角色也有要求

馮愛好自己也沒料到，退休後竟然對演戲產生興趣。「中英劇團長幼共融劇請長者演員，一周一堂教授，每次兩個鐘，3年會有兩個表演。」她記得去年11月在西九的《做盡香港人》的演出，她飾演一名工廠管工，雖然有咪高峰，但女工的聲音比她還要洪亮，於是她問導演有甚麼對策。

▲ 雖然有唱歌、有動作，但《飛魚＠香港》不是一個嘉年華，而是訴說著許多人的故事，包括馮愛好。（圖片：被訪者提供）

「其實我只是一個small potato，出場不知道有沒有5分鐘，但我覺得我有演員的sense，會注意自己的演出，不是玩玩下，而導演也教我試用丹田發聲。」果然，演出時，她聲音洪亮，連台下第一行的觀眾也感受得到，給了「嘩」的反應。

去年11月，她又參加明愛智好戲劇團為期3個月的戲劇訓練，就算要自掏腰包也在所不惜。「我真的有戲癮。今次我在《四道人生》做一個家庭主婦，女兒死了，雖然我見不到她，但仍然在餐桌上和她交流。」但她覺得最好玩是煮飯沒有道具，自己扮煎蛋又幾神似，台下觀眾也知道她正在做甚麼。

向陌生人訴說自己的故事

說到最近期她參加由香港藝術節主辦、香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助的「香港藝術節@大館」的《飛魚＠香港》的演出，可以說將自身經歷融入話劇之中。「朋友告訴我有這個活動，我是截止了才報名，面試時每人要1分鐘介紹自己，講一個自身感性的故事。」

她最後也入圍了，而她的故事她會形容是缺失：「我兩個女兒都長大了，以前用ICQ年代，送她們去外國讀書，但沒有現在這麼方便聯絡，只在假期時回港相聚。12年前當細女生日，我們在日本餐廳慶祝，全家影了一張家庭照，相中我笑得很開心。沒料到直到今天，我們的家庭照，仍然是12年前那一幅，因為她們思想獨立有自己的主見，已經不願和我合照。有時我講嘢她們不想聽，她們講我又不明白，分開幾年好像有一面牆在我們中間，有時心想：送她們去外國讀書是好事還是壞事？」

《飛魚＠香港》表演時，就有這樣一個環節，讓80位表演者向陌生人講述自家感人的故事，而陌生人就好像一個樹窿，有療癒的作用。「我記得第一晚演出，有位靚女望住我，眼角有淚水；第二晚當我向陌生婆婆說完後，她身旁的女士叫住我，主動攬我。」看似一件簡單的家庭逸事，但表演時，馮愛好說來也有點激動。

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沒有音樂天份也壓軸唱歌

這個《飛魚＠香港》社區劇目，除了有戲劇框架外，也結合了形體、音樂及文字，引導參與者在角色創造中，釋放各自的潛能。「我打拍子唔掂，唱歌也不成，但就被編入了音樂組，9個人要各自唱4句慘情歌，結果我揀了《酒干倘賣無》，導演笑說知道無乜歌詞，只是不斷重覆這5個字。」

萬料不到，馮愛好竟然被選中壓軸唱歌。「對住幾百人唱歌，我無驚啊！我肯定自己不是singer，但我發覺只要不框住自己，開放自己就可以睇得更遠、行得愈遠。」

記者：何小雲